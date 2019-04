Paz consolida su opción política y arranca la carrera en Tarija







04/04/2019 - 07:23:31

El País.- Oficialmente, el departamento de Tarija sumó una nueva opción política. El alcalde Rodrigo Paz y su entorno presentaron ayer la agrupación departamental Primero la Gente, una opción en línea con los planteamientos actuales de la nueva política, más centrada en las ofertas concretas de gestión que en el posicionamiento ideológico y que desde el nombre viene a convocar a los ciudadanos sobre los políticos. Una apuesta arriesgada que deberá acompañarse con hechos concretos.



Primero la Gente se suma a las agrupaciones con personería departamental, que hasta ahora eran Camino Democrático al Cambio (CDC), Unidos para Renovar (UNIR), Todos e ISA, que junto a los partidos nacionales vigentes: MNR, Demócratas, MAS, UN y FPV podrán competir en las próximas elecciones departamentales.



Sin una definición ideológica explícita, Primero la Gente se suma al espectro socialdemócrata, no rompe el cordón con Jaime Paz Zamora y su histórico MIR, actualmente candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y asume una posición federalista, que en la práctica daría por superado el consenso autonómico alcanzado en la Constitución de 2009 y cuyos resultados no han servido para solucionar los problemas de las regiones.



“En la agrupación la ideología es la gente, el destino es la gente, la fuerza es la gente, es la propia gente la que lleva adelante este proyecto de Primero la Gente y de aquí en más es construir un proyecto que nace con una visión hacia el 2025 en nuestra ciudad y nuestro departamento. Aquí hay nuevos liderazgos, aquí no hay propietarios no hay jefes, no hay familias, aquí lo que hay es la voluntad de construir en participación e inclusión”, definió el alcalde Rodrigo Paz, líder político de la agrupación.



Apuesta departamental



La consolidación de la agrupación en el espectro departamental ha sorprendido a propios y extraños, pues inicialmente se planteaba una opción municipal en la lógica habitual de un partido muy vinculado a la estructura del Gobierno Municipal, sin embargo, la definición supone abrir más el espacio para los posibles cuadros aspirantes, además de colocar al Alcalde en similitud de condiciones que Óscar Montes, jefe de UNIR y Adrián Oliva, jefe de Todos.



El alcalde Rodrigo Paz confirmó a este medio en pasadas entrevistas que buscará su reelección municipal, si bien ayer no se mencionaron esos aspectos. En ese contexto, se abren opciones para candidatos a la Gobernación – suena Patricia Paputsakis – y para asambleístas por Cercado – suena la invitación a los hermanos Rosas -.



Por el momento sería el primer candidato confirmado, si bien se baraja la postulación de Johnny Torres por el MNR, Óscar Montes por UNIR – aunque este anunció su intención de ir a la Gobernación -, además de candidatos de peso por Camino al Cambio, Todos y el propio MAS.



“Es la consolidación del trabajo de varias meses y la recolección de más de 10.000 firmas que es el apoyo de toda la población tarijeña, tanto de las provincias como de la capital, y hoy nace este proyecto desde el pueblo, desde la gente, para crear un poder y un gobierno para le gente”, señaló uno de los fundadores de PG, Juan Martínez.



Encuestas dan 10% al PDC en Tarija



Si bien las encuestas realizadas a nivel nacional son difícilmente extrapolables a lo local, la realizada por Tal Cual Comunicación Estratégica da un 10 por ciento de intención de voto a Jaime Paz – PDC- en el departamento de Tarija, una base significativa para un proyecto local tomando en cuenta la polarización que existe en la carrera presidencial entre Carlos Mesa y Evo Morales.



Otros analistas sin embargo advierten que si el PDC llega a perder la sigla tras una mala participación, el impacto será negativo para la agrupación política del alcalde Rodrigo Paz.