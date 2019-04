Viedma se afianza en trasplantes con tercer donante cadavérico







04/04/2019 - 07:19:18

Los Tiempos.- El hospital público Viedma se consolida como un centro de referencia en el trasplante de órganos con donantes cadavéricos tras concluir con éxito la cirugía de una paciente con insuficiencia renal, de 46 años, que recibió un órgano de una persona “generosa” que decidió ayudar a otras antes de abandonar esta vida.



La directora Daysi Rocabado recordó que el Viedma es un hospital público pionero en trasplantes renales y que este es el tercer caso con donante fallecido. En 2017 se hicieron dos operaciones.



La última donación se concretó el 26 de marzo y benefició a dos pacientes: una del Viedma y otra de Univalle.



“Estos dos órganos están permitiendo que dos pacientes mejoren su calidad de vida. Se trata de una mujer de 46 años con antecedentes de 15 años con diabetes, dos con hipertensión y dos con hemodiálisis, que estaba en la lista de espera, tuvo la enorme fortuna de tener este órgano a disposición”, resaltó.



El médico Jaime Vallejos, parte del equipo de trasplantes, ponderó la donación, porque la cantidad de pacientes con insuficiencia renal crónica va en aumento.



Sin embargo, lamentó que la donación de órganos de paciente cadavérico, con muerte cerebral, es todavía muy difícil en nuestro medio porque no siempre hay la aceptación de los familiares.



De acuerdo con la legislación vigente, el trámite para una donación de estas características se inicia con la manifestación de la persona de donar sus órganos a través de una carta notariada, sin embargo, se necesita que los familiares aprueben la decisión cuando sea necesario.



El médico Harold Muñoz explicó que se necesita más conciencia de la población para la donación de órganos.



“Probablemente si existiera más aceptación podrían hacerse trasplantes de corneas, de hígado, de páncreas, para que los pacientes puedan ser reinsertados en la sociedad”, manifestó.



En Cochabamba existen tres centros que hacen trasplante renal y para este caso “la paciente ha tenido muerte encefálica en la Clínica Boliviano Belga, ahí se ha realizado la extracción y luego los riñones se han distribuido: uno ha ido a Univalle y otro al Viedma”. Siguió: “No somos grupos aislados, sino que coordinamos”.



“Ha sido una cosa de Dios. Yo viene el lunes a diálisis y me dijeron que vaya hacerme el estudio de histocompatibilidad, luego me llamaron para las 18:00 para la cirugía, porque había un donante cadavérico”, contó la paciente receptora del riñón en el Viedma.