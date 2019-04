Ferroviarias invertirán cerca de $us 200 millones hasta 2025





04/04/2019 - 07:10:29

El Deber.- Ferroviaria Oriental (FOSA y Ferroviaria Andina (FCA) encaran sus procesos de expansión y modernización con intensivos planes de inversión. Ambas tienen previsto invertir en diferentes proyectos alrededor de $us 200 millones hasta 2025.



Por primera vez, de manera conjunta las empresas hermanas de transporte ferroviario de carga, pasajeros y servicios de logística presentaron sus avances y futuros planes.



En el caso de FOSA, el año pasado transportó 2,4 millones de toneladas y proyecta incrementar este indicador a 4 millones de toneladas anuales para el año 2025, expresó el gerente general de la Ferroviaria, Ricardo Fernández, al mencionar que para lograr el objetivo se realizará una inversión que oscila entre los $us 20 y $us 30 millones/año.



Por su parte, la gerenta general de FCA, Cinthya Aramayo, dijo que la empresa tiene importantes proyectos en ejecución que demandarán una inversión de $us 35 millones hasta 2024, destinados a la construcción de nuevos centros de distribución logística, incrementar el parque remolcador y la reparación de vía e infraestructura física.