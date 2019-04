Vice: Nadie quiere cambiar el modelo económico actual







04/04/2019 - 07:08:40

Correo del Sur.- En la etapa electoral en la que ya se encuentra el país, ningún candidato o sector piensa o cree necesario modificar las características del modelo económico actual, desafió anoche el vicepresidente Álvaro García Linera durante la presentación de la nueva directiva de los empresarios privados.



"En tiempos electorales es cuando surgen desde distintos sectores propuestas, iniciativas, alternativas a la lógica y la organización económica boliviana y cuando uno revisa el debate que ya se está generando desde fines de año y todos estos meses, en las propias declaraciones de los candidatos políticos, está claro que nadie, absolutamente nadie piensa o cree necesario modificar las características del modelo económico", dijo.



A su juicio, actualmente en ningún lado "ni de izquierdas ni de derechas ni de centros ni de arriba ni de abajo se está planteando o se ha visibilizado o se ha imaginado un modelo alternativo".



García Linera recordó que el modelo económico vigente en el país alcanzó un crecimiento promedio del 4.5 y 5%, en los últimos años, con una tasa de crecimiento poblacional del 1.2%, por lo que la tasa de la riqueza a distribuir se mueve en torno al 3.5 y 4 %.



"Esto hace de este proceso de crecimiento económico no solo el más sostenido en el tiempo, sino el que mayor excedente genera en función a la cantidad de población que existe en el país", enfatizó durante el acto realizado en la Sede de Gobierno.



Consideró que la economía nacional llegará a un 6% de crecimiento gracias a las alianzas que se logren entre el Estado y el sector privado. También, destacó que el modelo económico pasó por las cuatro pruebas de verdad en su funcionamiento y que en la actualidad sea la única alternativa, aunque pase por una fase de reajuste.



Al respecto, el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery, pidió al Gobierno no ahogar al sector con incrementos salariales y no asfixiar con cargas impositivas. Propuso, más bien, abrir una agenda de trabajo conjunto, entre lo público y lo privado, para lograr mayor crecimiento.