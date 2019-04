Remedios adulterados llegaron a Cochabamba y aún no hay operativos





04/04/2019 - 07:05:19

Los Tiempos.- La red que falsificaba y distribuía medicamentos en La Paz, desarticulada el pasado fin de semana en Desaguadero, operó también en Cochabamba, según la Policía; mientras que las autoridades sanitarias de este departamento aún no iniciaron operativos porque no les llegaron oficialmente el instructivo ni la lista de remedios adulterados.



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Jhonny Aguilera, informó a Los Tiempos que se detectó que la red criminal operó en Cochabamba distribuyendo medicamentos.



“La labor de inteligencia detectó nexos a nivel nacional porque hay componentes activos, tanto en Cochabamba como a nivel nacional sabemos que ha llegado esta red”, dijo la autoridad policial.



Sin embargo, la responsable de la Subunidad de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Aleyda Camacho, informó que los operativos comenzarán una vez que se oficialice el instructivo de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) del Ministerio de Salud, ya que hasta ayer sólo le enviado uno “vía WhatsApp”.



“Aún no hay indicios (de la red de falsificación), pero estamos esperando la instructiva de Agemed para actuar, y la lista (oficial de medicinas que fueron falsificadas). Cuando llegue la circular, empezarían los operativos. Tenemos que ir no sólo a los centros callejeros, si no a farmacias, clínicas y hospitales”, dijo Camacho.



Aseveró que los operativos no pueden comenzar porque sin la lista no se sabe qué medicamentos se deben verificar para luego decomisar.



Sin embargo, explicó que en un operativo de rutina —no relacionado con la presencia de la red— el pasado martes se hallaron dos farmacias con medicamentos sin registro sanitario, por lo que serán multadas. Ambas estaban ubicadas en la avenida República.



Por otra parte, fuentes de la Felcc de Cochabamba señalaron que los operativos están en etapa de coordinación con autoridades de salud y justicia.



El director de la Felcc de La Paz explicó que se identificó a los presuntos financiadores y mayoristas de la red y que también se localizó una vivienda que sería utilizado como almacén de medicinas adulteradas.



Agemed en la mira



La Asociación de Profesionales Farmacéuticos y el Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia exigieron ayer que se modifique la Ley de del Medicamento 1737 para que la propiedad y gestión de las farmacias sea sólo potestad de los profesionales en bioquímica. Asimismo, apuntaron a la Agemed y el Ministerio de Salud como responsables del ingreso de medicinas adulteradas, porque estarían incumpliendo los controles que por ley les corresponde, explicó la dirigenta del sector, María Tórrez.



El fiscal departamental de La Paz, William Alave, dijo que es posible que se inicie otro proceso contra la Agemed “porque existen irregularidades administrativas que pueden generar un incumplimiento de deberes. Esperemos que el fiscal (del caso) nos dé la información para abrir (un proceso) porque esto constituye daño a la salud pública”, dijo.