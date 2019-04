Anuncian reunión tripartita con empresas chinas







04/04/2019 - 07:04:02

El Día.- El ministro de Trabajo, Milton Gómez, anunció ayer miércoles que convocará a una reunión tripartita, junto a obreros y empresas chinas, para tratar la vulneración de derechos laborales y otros.



Denunciadas por abusos y violencia laboral. "Hemos indicado que en cualquier momento vamos a llevar a cabo una reunión tripartita con los trabajadores, el ministerio y las empresas chinas", señaló Gómez.



Varias empresas chinas que operan en Bolivia, principalmente en ejecución de obras, fueron denunciadas por abusos y violencia laboral. Pese a que en un momento se llegó a algún tipo de conciliación, las denuncias volvieron a surgir.



Gómez dijo que existen varias denuncias contra empresas chinas por temas laborales, aunque no precisó la cantidad ni los nombres de las firmas.



Argumentó que los problemas ocurren por la diferencia del idioma, entre los funcionarios chinos y los trabajadores nacionales, y el desconocimiento de las leyes locales por parte de los extranjeros.



Organizaciones que están en el país. La mayoría de las empresas chinas (no precisamente las denunciadas), operan en el rubro de la construcción, algunas de ellas son International Water & Electric Corp., que construye la vía San Ignacio-Puerto Ganadero aunque su actividad principal es la importación y exportación, contratación de obras hidráulicas, eléctricas y otras relacionadas.



Sinopec International Petroleum construye el puente San Buenaventura, el tramo Comarapa-La Siberia (carretera antigua entre Santa Cruz y Cochabamba) y el puente de la doble vía Yapacaní-Ichilo, aunque su principal actividad está en el sector hidrocarburos.



La empresa Harzone Industry Corp. construye los puentes Beni II y Madre de Dios. Esta firma es filial de una industria de construcción naval de China y de una empresa militar. La empresa Nuclear Industry Nanjing Construction Co. Ltd. lleva adelante la doble vía Caracollo- Confital Tramo 1 y su actividad principal es la construcción nuclear.



En el caso de la empresa China Camce Engineering Co., maneja obras como un tramo de la ferrovía Bulo Bulo-Montero (en Santa Cruz) o el proyecto múltiple Misicuni (en Cochabamba), este último en sociedad con una empresa mexicana; pero su área principal de negocio es el comercio y las inversiones en proyectos, así como la importación y exportación de equipos.



Algunas de estas empresas, como Sinohydro y China Camce Engineering, enfrentaron problemas ya sea por incumplimiento de contratos o de tipo laboral.



Su capacidad financiera les permite “poner la firma a cualquier contrato”, pero luego subcontratan a empresas bolivianas que son las que realmente están a cargo de la ejecución de las obras, porque tampoco contribuyen con tecnología. Quizás el único aporte tecnológico sea el tren metropolitano de Cochabamba porque en Bolivia nunca se construyó uno.