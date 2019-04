Petrobras confirma que YPFB pagó 100% de la multa: $us 133 millones





04/04/2019 - 06:44:15

Los Tiempos.- La estatal petrolera brasileña Petrobras confirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya pagó la multa por el incumplimiento en la provisión de gas durante nueve meses durante la gestión 2018. La empresa se negó a precisar las cifras, aunque extraoficialmente se conoce que el monto total asciende a más de 133 millones de dólares.



Fernanda Mello, responsable de Comunicación Interna y Prensa de Petrobras, en contacto con este medio confirmó el pago del 100 por ciento de la multa por parte de YPFB, aunque aclaró que sus declaraciones no eran información oficial de Petrobras.



Mello dijo también tener conocimiento de que YPFB decidió transferir la obligación al consorcio de operadoras encargados de la producción destinada a Brasil, el cual está encabezado en un 35 por ciento por Petrobras Bolivia (empresa filial). Sin embargo, tampoco precisó el monto económico que le corresponde pagar a la filial o si ya efectuó el pago a YPFB.



Las exportaciones a Brasil salen principalmente de los campos de San Alberto y San Antonio, ambos en declinación. En esos campos, fungen como accionistas Petrobras Bolivia con 35 por ciento; Total Bolivia, 15 por ciento, y YPFB Andina, 50 por ciento. A la vez, esta última está compuesta en 51 por ciento por YPFB y 49 por ciento por Repsol. De allí, se infiere que YPFB tendría que pagar al menos el 25 por ciento del total de los 133 millones de dólares (algo más de 33 millones).



Este medio intentó también contactarse con ejecutivos de YPFB y el martes pasado envió un cuestionario a su equipo de comunicación, pero hasta anoche no recibió ninguna respuesta.



Un documento al que este medio tuvo acceso indica que la cifra exacta de la deuda que YPFB debió pagar a Petrobras es de 107.781.609 dólares. A ello, hay que sumarle dos multas por perjuicios colaterales ocasionados a Petrobras, una de 7.830.829 y la otra de 18.085.662, lo que hace un total de 133.698.101 dólares.



Grandes pérdidas



Tres analistas consultados por este medio, Álvaro Ríos, Bernardo Prado y Hugo del Granado coincidieron en señalar que son grandes pérdidas para el Estado debido a que Bolivia ya no tiene la capacidad de cumplir con los contratos.



“YPFB ha insistido en que la multa no la pagará esta empresa ni el Estado boliviano, sino las operadoras, pero el contrato donde se establecen penalidades está firmado por YPFB y Petrobras”, dijo Prado,



“YPFB deberá redistribuir la responsabilidad entre las operadoras de cada caso”, explicó Ríos.



Del Granado, en tanto, dijo que es probable que YPFB ya haya pagado la multa a Petrobras y, a la vez, la petrolera boliviana ya se haya cobrado de las operadoras mediante descuentos. Agregó que la situación es preocupante, porque a medida que pasan los años Bolivia sigue acumulando deudas con otros países en lugar de acumular recursos.



SE VIENEN CONTRATOS CON NUEVAS REGLAS



El contrato Gas Supply Agreement (GSA), suscrito con Brasil en 1996, establece un volumen mínimo de compra de 24 MMmcd de gas y un máximo de entrega de 30,08 MMmcd. Si se incluye el gas combustible de 1,5 MMmcd, se debe enviar 31,5 MMmcd.



Este contrato vence este año, en un momento en que a Bolivia se le hace imposible cumplir con los envíos acordados.



Los tres analistas consultados por este medio recuerdan que con Argentina acaba de suscribirse una adenda con nuevos volúmenes de envío.



Con Brasil, en cambio, el contrato fenece este año, y lo más probable es que el nuevo contrato no se lo firme con Petrobras, sino con empresas distribuidoras privadas, con nuevas reglas.