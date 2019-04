Maduro pone en situación de alerta a las unidades militares de Venezuela ante planes criminales







04/04/2019 - 06:42:20

RT.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso en "situación de alerta" a todas las unidades militares del país para hacer frente a los "planes criminales" que, según denunció, preparan factores de la extrema derecha nacional.



"Sé de los planes (oposición) para atacar unidades militares. Máxima inteligencia y contrainteligencia. Se lo digo al pueblo", señaló Maduro durante una llamada telefónica al programa televisivo que conduce el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.



El mandatario aseguró que actualmente la oposición venezolana es conducida por "un núcleo dirigente con una visión tan criminal, asesina y falto de ética".



"Hay cosas que no puedo decir, algún día las diré", agregó en alusión a los señalamientos esgrimidos contra el antichavismo. "Es la peor dirigencia de oposición que hayamos tenido en 20 años de revolución, la peor", enfatizó.



Guerra no convencional



Venezuela vivió en marzo pasado varios apagones masivos que interrumpieron las actividades laborales y estudiantiles, y afectaron el normal funcionamiento de los servicios de telefonía, Internet, agua y transporte colectivo.



Al respecto, el dignatario aseveró que el "ataque" al servicio eléctrico es parte de una "guerra no convencional" para derrocar a su gobierno.



"Venezuela está demostrando es un campo de ensayo de las nueva estrategia de guerra", manifestó.



Advirtió que la nueva estrategia no es una "invasión directa" convencional, sino la aplicación de un plan para la destrucción de servicios públicos, con el objetivo de que la población experimente una "sensación de caos". Ese ataque, refirió, se da con la "complicidad" de factores de la oposición.



El mandatario detalló que Venezuela está viviendo "la primera guerra de carácter eléctrica, cibernética, electromagnética y física, para derrocar a un gobierno democrático y legítimo", impulsada por EE.UU., para hacerse de los ingentes recursos del país suramericano, que posee "la mayor reserva petrolera del mundo".



Cuadrillas en defensa de la paz



El mandatario hizo un llamado a las 51.000 unidades populares de defensa integral, que agrupan a 2.100.000 milicianos, para que se unan a las comunidades organizadas con el propósito de establecer "cuadrillas en defensa de paz".



De igual forma, exhortó al poder popular organizado a impedir "que grupos de delincuentes pagados lleven la violencia a ninguna comunidad".



Recuperación del servicio eléctrico



Durante la llamada telefónica, informó que las actividades educativas se mantendrán en "horarios flexibles", adaptados a las condiciones de cada localidad y en consonancia con el plan de "administración de carga".



El jefe de Estado instó a aplicar medidas de consumo eficiente de energía eléctrica en las escuelas e institutos educativos, y también a prepararse para mantener el ritmo de actividades durante la aplicación de "administración de carga"



"No estoy engañando a nadie, la situación es grave", dijo sobre la actual situación eléctrica del país.



El líder bolivariano aseguró que mediante la instalación del Estado Mayor Eléctrico, en el estado Bolívar, se lleva a cabo la reconstrucción y reparación de equipos destruidos durante los ataques el mes pasado.



"Nos han afectado gravemente la generación y la transmisión eléctrica", expresó. Por esa razón, señaló que el "plan de recuperación" es para lograr la estabilización básica del servicio.