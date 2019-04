Caso World Trade Center: Intento de soborno no fue denunciado por exalcalde





04/04/2019 - 06:40:20

El Diario.- El exalcalde de La Paz Omar Rocha reveló ayer que en 2015 “un alto ejecutivo del proyecto World Trade Center (WTC) le ofreció $us 50 mil para que se impulse la propuesta del presidente de Toyosa, Edwin Saavedra”. La exautoridad aseguró que rechazó dicha propuesta, pero no la denunció a su debido tiempo.



Rocha comentó que cuando estaba como presidente del Concejo Municipal de La Paz, entre 2012 y 2014, no ingresó ningún trámite para aprobar el proyecto del WTC. No obstante, luego de dejar la Alcaldía, en 2016, este proyecto entró a esa instancia legislativa y se pregunta: “¿Quién habrá recibido los $us 50 mil que me ofrecieron?”.



Su correligionario, concejal Jorge Silva (MAS), lo cuestionó por no informar sobre esta situación en su momento. “Me extraña que él no lo haya denunciado”, observó en una entrevista televisiva.



La Ley 04 (Marcelo Quiroga Santa Cruz), –vigente en nuestra legislación– Artículo 14. (Obligación de Constituirse en Parte Querellante) dice que “La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos estos, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión importará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente ley”.



Además, en el Artículo 154 (Incumplimiento de Deberes) indica que “la servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.



Un convenio entre la Alcaldía de La Paz y Edwin Saavedra de WTC, en pasados días fue resuelto por el alcalde Luis Revilla, con la finalidad de que no sea objeto de pugnas políticas, luego de que la concejala Cecilia Chacón de Sol.bo denunciara supuestos actos de corrupción en la aprobación de este proyecto.



Al igual que en el caso Tersa, saltó el nombre de Fabián Siñani de Sol.bo, cuya esposa sería apoderada de Saavedra para este propósito ante el Gobierno Municipal de La Paz.



El caso de los contratos con la empresa de aseo Tersa de La Paz, que fue puesta en tela de juicio después del colapso de basura que hubo en Alpacoma y el convenio para la ejecución del proyecto World Trade Center (WTC), colocó en el banquillo de los acusados a Siñani, por supuesto uso de poder para favorecer a estas empresas.



Este declarará mañana en la Fiscalía en calidad de sindicado en el caso Tersa, mientras que Cecilia Chacón lo hará como testigo. El edil es denunciado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes y se presume, haber favorecido con contratos a la empresa Tersa.



Los dos presuntos casos de corrupción en contrataciones hacen tambalear la gestión de Luis Revilla, favoreciendo intereses políticos de sus opositores.