Reino Unido: por un voto de diferencia, la Cámara de los Comunes aprobó una ley que impide un Brexit sin acuerdo







03/04/2019 - 20:36:49

Infobae.- La Cámara de los Comunes dio luz verde el miércoles a una ley para obligar al Gobierno a pedir una extensión del plazo de salida de la Unión Europea (UE) y evitar un "brexit" sin acuerdo.



La legislación, propuesta por la laborista Yvette Cooper y el conservador Oliver Letwin, se aprobó por una diferencia de un voto -313 frente 312- y pasará ahora a la Cámara de los Lores, que prevé tramitarla en los próximos días.



La ley tiene como objetivo asegurar que el Ejecutivo solicite una prórroga a Bruselas antes de que el Reino Unido se vea abocado a un divorcio sin acuerdo el próximo 12 de abril, la fecha límite que ha marcado la UE para ratificar un tratado de salida.



Entonces, restan solo nueve días para aprobar un acuerdo de divorcio, idear un nuevo plan o desprenderse del bloque de 28 países sin un acuerdo, lo que causaría problemas para personas y negocios tanto en Gran Bretaña como en la UE.



Pese a las intenciones detrás de la votación del miércoles, la ley no compromete a la UE a acceder a una postergación.



El pedido de la prórroga a la UE se llevó adelante pese a que May ya había anunciado el martes el pedido al bloque estaba en sus planes. "En mi opinión, no hay ninguna duda de que el Gobierno tiene intención de solicitar una extensión y evitar el precipicio de un "brexit" sin acuerdo", afirmó Letwin.



"Sin embargo, debería hacerse a través un procedimiento legal transparente y ordenado, en el que el Parlamento tenga la oportunidad de considerar el periodo de extensión que se solicita", agregó el diputado tory.



Cuando el Reino Unido solicite una prórroga, los restantes 27 Estados del bloque comunitario deberán dar su visto bueno para extender el plazo que marca el artículo 50 del Tratado de Lisboa.