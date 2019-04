Senadores EE.UU. proponen más ayuda y sanciones internacionales para Venezuela







03/04/2019 - 20:34:45

VOA.- Manteniendo la presión para el cambio político en Venezuela, se 15 senadores estadounidenses presentaron una drástica propuesta bipartidista el miércoles para proporcionar 400 millones de dólares en nuevas ayudas, internacionalizar sanciones y aliviar penalidades a los funcionarios que reconocen al nuevo gobierno en Caracas.



La ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la democracia y Desarrollo de Venezuela (Verdad) es presentada más de dos meses después de que el gobierno del presidente Donald Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el líder legítimo del país, impulsando la salida del presidente Nicolás Maduro.



El senador Bob Menéndez, demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores y uno de los patrocinadores principales, dijo que la legislación debe "fortalecer" el apoyo para el pueblo venezolano y proporcionar las herramientas para una estrategia "sustantiva y pacífica".



"Esta legislación ofrecerá la asistencia humanitaria necesaria.y apoyo al largo camino de Venezuela hacia el orden democrático ", dijo el senador republicano Marco Rubio, otro patrocinador principal, que ha trabajado estrechamente con Trump en Venezuela.



La medida también revocaría visas para familiares de venezolanos.sancionados en relación con la corrupción o el abuso de los derechos humanos, eliminaria las sanciones a aquellos que no están involucrados en abusos de los derechos humanos si reconocen a Guaidó y requiere trabajar con los gobiernos latinoamericanos y europeos para implementar sus propias sanciones.



También requiere que las agencias estadounidenses lideren los esfuerzos para recuperar "activos financieros corruptos" de funcionarios venezolanos y acelerar la planificación con instituciones financieras internacionales en la reestructuración económica de Venezuela.



El proyecto de ley no aborda el estado de inmigración temporal protegida TPS, que permitiría que 70,000 venezolanos que ya están en Estados Unidos se queden. Las propuestas de TPS han enfrentado algunos en la oposición en la administración Trump, que toma una línea dura sobre la inmigración.



Menéndez dijo en una conferencia telefónica con reporteros que él esperaba que la legislación separada que busca el TPS para los venezolanos pudiera avanzar junto con la Ley Verdad.



También dijo que pensaba que el proyecto de ley tenía una excelente oportunidad de avanzar en el Senado, dado su apoyo bipartidista.Los patrocinadores del proyecto de ley incluyeron a ocho republicanos - Rubio, Ted Cruz, John Cornyn, Todd Young, Lindsey Graham, John Barrasso, Bill Cassidy y Josh Hawley - y siete demócratas - Menéndez, Dick Durbin, Ben Cardin, Tim Kaine, Jeanne Shaheen, MichaelBennet y Chris Coons.



Ese nivel de apoyo bipartidista no es típico de legislaciones importantes en el Congreso actual, ferozmente partidista. "Creo que tenemos muy buenas perspectivas aquí", dijo Menéndez.