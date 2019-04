Zavaleta responsabiliza a juez si exmilitar que perdió los símbolos patrios fuga del país







03/04/2019 - 18:42:08

La Paz, (ABI).- El ministro de Defensa Javier Zavaleta, advirtió el miércoles que el juez de la causa será responsable si el exteniente del Ejército, Juan de Dios Ortiz, imputado por incumplimiento deberes tras perder la medalla y la banda presidencial en agosto del pasado año, se fuga ahora que cuenta con detención domiciliaria.



"Para nosotros la probabilidad de fuga es alta, por lo tanto, será una responsabilidad del juez de la causa si ese individuo se fuga del país y no se puede proseguir con el proceso", indicó a los periodistas.



El ministro expresó su desacuerdo con el arresto domiciliario que le otorgó el juez como medidas sustitutivas a la detención preventiva.



La autoridad descartó que ese militar sea restituido a filas del Ejército como solicitó su madre, pues dijo que "está fuera de discusión su retorno a las FFAA".



El excustodio de la medalla y banda presidencial fue imputado y cumplía detención preventiva en la cárcel de San Pedro.



"Un militar no es cualquier persona, un militar tiene altos niveles de honorabilidad, de responsabilidad, porque en manos de nuestros militares está la seguridad y defensa del Estado, de nuestra sociedad, por tanto, no podemos tener en nuestras filas a un irresponsable de esa magnitud que raya en lo criminal", puntualizó.