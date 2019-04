Cocarico califica de político conflicto por tierras en San Miguel







03/04/2019 - 18:32:16

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, calificó el miércoles de político el conflicto por tierras en el municipio de San Miguel de Velasco, del departamento de Santa Cruz, porque el bloque de la Chiquitanía sólo quiere la destitución del viceministro de Tierras, Pedro Dorado.



"Pienso que esto ya es una acción política y no corresponde a la problemática de tierras, si la problemática de tierras se está resolviendo las a través de mesas técnicas (...), no puede un caso aislado de destitución de un viceministro obstaculizar la solución de este caso, ni puede ser que Santa Cruz se vea perjudicado con bloqueos", dijo en una conferencia de prensa.



El martes, tras un diálogo con Cocarico, los dirigentes cívicos de la Chiquitanía y de San Miguel de Velasco emitieron un voto resolutivo en el que dan un plazo de 72 horas para que destituya de sus funciones a Dorado y desista de las denuncias hechas contra habitantes, por supuestos avasallamientos de tierra.



Cocarico dijo que el desistimiento de las denuncias ante el Ministerio Público está allanado para que se inicie el trabajo de las mesas técnicas.



Los pobladores de San Miguel de Velasco rechazan los asentamientos dispuestos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en favor de 69 comunidades campesinas, por considerar que las mismas no fueron consensuadas en favor de las comunidades originarias de esa región.