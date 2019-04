Ministerio Público convoca a Siñani y Chacón en caso Tersa







03/04/2019 - 18:28:15

La Paz, (ABI).- Los concejales de Sol bo, Fabián Siñani y Cecilia Chacón, serán convocados a declarar el viernes en calidad de acusado y testigo, respectivamente, en el caso Tersa, informó el miércoles el Fiscal, Ronald Chávez.



"La decisión de citar a Chacón es por la excusa que presentó ante el Concejo Municipal de La Paz, donde asegura que no sería ético permanecer en la Comisión de Ética de esa institución cuando advirtió irregularidades en varios convenios entre la alcaldía y la empresa Tersa, desde la gestión 2017", fundamentó el jurista.



Además, recordó que la concejal manifestó públicamente que, "ahora no ve obstáculos" para no presentar una denuncia.



Siñani fue denunciado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes por haber favorecido con contratos a la empresa Tersa, encargada del tratamiento de la basura y empresa de la cual era representante legal su esposa, Maricruz Medrano.



El Fiscal confirmó que la declaración de Siñani, en calidad de sindicado, se realizará el viernes, por los hechos denunciados por la diputada, Betty Yañiquez.



Por otra parte, informó que el exdirector del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), Giovanni Jemio, será citado para el lunes 8 de abril.



Chávez explicó que el Gobierno Municipal de La Paz entregó 50 "folders de palanca" con información sobre los contratos con la empresa Tersa.



Agregó que Tersa entregó también cinco archivadores con documentos sobre los contratos con el municipio de La Paz.