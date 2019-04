Ordenan aprehensión de ex directora jurídica de UELICN acusada de corrupción en caso mantenimiento de aeronaves





03/04/2019 - 18:22:41

La Paz, (ABI).- La Fiscalía ordenó la aprehensión de Nancy C.T.M. ex directora jurídica de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), acusada de hechos de corrupción, informó el miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



"La ex funcionaria fue aprehendida por anomalías en procesos de licitaciones para mantenimiento de aeronaves que participan en la lucha contra el narcotráfico", explicó a los periodistas.



Romero dijo que será remitida a la justicia ordinaria a la espera de su audiencia cautelar, en la que el juez definirá su situación legal.



Precisó que entre los indicios que pesan contra la ex funcionaria, está un depósito de 32.000 bolivianos en su cuenta personal, proveniente de la empresa encargada del mantenimiento de las aeronaves.



El Ministro de Gobierno dejo establecido, que, en ese proceso penal, su despacho es "querellante", por tanto, advirtió que actuarán con drasticidad y transparencia para esclarecer irregularidades en la licitación para el mantenimiento de aeronaves que participan en la lucha antidroga.



Según las investigaciones preliminares, dos funcionarios de la UELICN y dos efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) "Diablos Rojos" son investigados por el Ministerio Público.