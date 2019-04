Encuentran millones de registros de usuarios de Facebook en los servidores de Amazon Cloud







03/04/2019 - 16:30:10

Actualidad.- Investigadores de UpGuard, una firma de seguridad cibernética, han descubierto una gran cantidad de información de usuarios de Facebook en los servidores de computación en la nube de Amazon.com Inc., informa Bloomberg.



El equipo de UpGuard ha encontrado dos grupos de datos de aplicaciones de Facebook desarrolladas por terceros expuestos públicamente en la Red.





En uno de los casos, la empresa de medios de comunicación Cultura Colectiva, con sede en la Ciudad de México, almacenó abiertamente 540 millones de registros de usuarios de Facebook, incluidos números de identificación, comentarios, reacciones y nombres de cuentas. Esa base de datos fue cerrada el miércoles después de que Bloomberg alertara a Facebook del problema y el gigante digital se pusiera en contacto con Amazon.



Otra base de datos de una aplicación integrada en Facebook, denominada "At the Pool", incluía una lista de nombres, contraseñas y direcciones de correo electrónico de 22.000 personas. UpGuard no sabe cuánto tiempo estuvo expuesta esta información, ya que la base de datos se volvió inaccesible mientras la compañía estaba investigando.