Cuatro años después exalcalde Rocha denuncia que le ofrecieron $us 50.000 para aprobar proyecto de Saavedra





03/04/2019 - 13:20:41

La Paz, (ABI).- El exalcalde de La Paz, Omar Rocha, denunció el miércoles que en 2015, cuando dirigía el Gobierno Municipal, le ofrecieron 50.000 dólares para aprobar el proyecto del presidente de Toyosa, Edwin Saavedra, para la construcción de un centro comercial en la curva de Holguín.



"La información que voy a dar a conocer es real, en mi condición de alcalde en una cena en mi casa donde hubo varios testigos, un personero muy alto del proyecto me ofreció pagarme 50.000 dólares para que este proyecto se aprobara, esto sucedió el 2015", dijo a los periodistas.



Rocha aseguró que entre 2012 y 2014 cuando ejerció la presidencia del Concejo Municipal de La Paz no ingresó ningún trámite para aprobar el proyecto del Word Trade Center (WTC), en 2015 le ofrecen esa suma de dinero y en 2016 ingresa el proyecto a esa instancia legislativa.



El exalcalde pidió al Ministerio Público que investigue las irregularidades del proyecto y el convenio suscrito entre la alcaldía y Saavedra, y no dejar el caso indefinidamente en una "discusión mediática".



Dijo que cuenta con pruebas "testificales" con las que demostrará en su momento quien le hizo el ofrecimiento económico.



Indicó que, si él no recibió el dinero, alguien debió aceptarlo para aprobar el proyecto, y esa incógnita es la que debe revelar el Ministerio Público.