Dorado pide a Gobierno frenar la corrupción sindical en YPFB







03/04/2019 - 13:12:14

Erbol.- El diputado Luis Felipe Dorado emplazó al gobierno nacional frenar la corrupción sindical en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y no reconocer la elección de algunos dirigentes en la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, procesados penalmente por uso indebido de bienes del Estado.



El asambleísta citó los casos de Rolando Borda y Marcos Melgarejo quienes fueron elegidos, el primero en el cargo de secretario general y el segundo miembro de la Federación, con el aval de José Domingo Vásquez, a quien sindicó de manejar, durante 14 años, al menos unos 20 millones de bolivianos por concepto de aportes laborales sin rendición de cuentas transparente.



Demandó al Ministerio de Justicia acelerar los procesos penales contra Borda y Melgarejo; al Ministerio de Trabajo no reconocer la elección de ambos dirigentes y negar la declaratoria en comisión por estar acusados de corrupción; y a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) levantar de oficio el secreto bancario de los tres dirigentes.



Recordó que Borda y Melgarejo para evitar la cárcel, dejaron mal parado al gobierno al revelar que las empresas de donde provienen, YPFB-Transporte e YPFB-Aviación, nunca fueron nacionalizadas. Ambos argumentaron ante un juez que no son funcionarios públicos porque las empresas siguen como Sociedad Anónima. Los procesos que quedaron paralizados en la fase de apelación.



Dijo que en el caso Melgarejo la situación es peor porque recibió en sus cuentas particulares Bs 142 mil como aportes para la campaña de Rolando Borda, quien a los pocos días de haberse conocido la denuncia, aseguró que nunca recibió el dinero.



Indicó que lo lamentable es que Vásquez, no obstante estas irregularidades, aceptó que ambos denunciados integren la dirección sindical.



Sostuvo que el congreso realizado entre el 14 y 16 de marzo en Cobija, debió discutir entre otros temas, la crisis económica de YPFB, el caso de las plantas de Río Grande y Gran Chaco porque solo trabajan con el 20% de su capacidad y advirtió que, según los mismos trabajadores, al ritmo que va, en un año y medio serán inservibles.



Tampoco analizaron el caso de YPFB-Refinación que paralizó la fabricación de combustibles líquidos porque el proceso de compra de insumos y aditivos fue tachado de irregularidades. Menos debatieron la situación de las reservas de gas que solo alcanzarían a 3.6 TCF y no al 10.



Explicó que para no discutir la crisis en YPFB, los dirigentes desviaron el debate al respaldo político a la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera y eludieron su responsabilidad con el país.