Zavaleta: FFAA emplearán todos sus recursos para contrarrestar el contrabando por Chile







03/04/2019 - 13:07:02

La Paz, (ABI).- El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, aseveró el miércoles, en la inauguración del seminario "Bolivia libre de contrabando" que las Fuerzas Armadas (FFAA) emplearán todos sus recursos, por aire y tierra, para contrarrestar esa actividad ilegal, en particular, en la frontera con Chile.



"Las operaciones de lucha contra el contrabando en (la) frontera con Perú no tienen la magnitud del desplazamiento que estamos haciendo en (la) zona fronteriza con Chile, donde estamos usando todos los recursos de las FFAA por aire y tierra", dijo en su intervención.



Zavaleta admitió que la lucha contra el contrabando es una tarea "difícil"; sin embargo, aseguró que ante todo está la protección del Estado, "el contrabandista no es otra cosa que un enemigo del Estado".



Explicó que las características del contrabando por Perú son diferentes a las de Chile, donde "cada camión vale dos o tres veces más de lo que vale un camión en frontera con Perú", por lo que se precisa que las operaciones sean eficientes y haya una mejor calidad en las interoperaciones entre instituciones.



Indicó que la presencia del narcotráfico en la frontera con Perú hace que las operaciones sean mucho más complejas y es muy probable que las patrullas se topen con contrabandistas vinculados al narcotráfico.



Dijo que en lo que va del año la lucha contra el contrabando cobró la vida de dos militares y un civil y dejó más de 40 efectivos heridos a manos de los contrabandistas quienes están equipados con armas, cuentan con un sistema de comunicación y transporte.