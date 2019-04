Dirigente acusado de agresión dice que manejó Bs340 mil







03/04/2019 - 13:05:55

Erbol.- El ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de El Alto, Víctor Tarqui, recientemente denunciado por agredir a un disidente que le exige rendir cuentas, aseveró que en su gestión administró 340 mil bolivianos del Fondo Prosalud de los transportistas.



“Son 340 mil bolivianos que hemos manejado en estos dos años”, dijo Tarqui.



El dinero es recaudado por Vías Bolivia por aportes de 20 centavos que cobra a los choferes sindicalizados que pasan por la Autopista. El total de la recaudación se deposita a los representantes de la Federación Departamental 1ro de Mayo, pero posteriormente el 40% se entrega a la Federación de El Alto, según los dirigentes.



Tarqui recalcó que en su gestión, que terminará en cuatro meses, manejó 340 mil bolivianos. Explicó que durante el tiempo de su mandato los ingresos han sido bajos, debido a que la Autopista estuvo con trabajos de reconstrucción.



El dirigente sostuvo que el dinero fue usado en sostener el consultorio de medicina general y el odontológico que tienen los chóferes alteños, el mantenimiento de la ambulancia y gastos de la sede No dio detalles de las cuentas.



“Hemos tenido que subsistir manejando casi nada”, aseveró.



Anteriormente, Tarqui mostró las instalaciones de los consultorios que trabajan tres horas al día, en la sede de la Federación de El Alto.



Denunciado por agredir



Víctor Tarqui fue denunciado por el secretario general del sindicato Virgen de Copacabana, Víctor Condori, de haberlo agredido el viernes, como represalia por pedir rendición de cuentas a la cúpula dirigencial.



“Estábamos discutieron y de mi espalda recibo puñetes, patadas de parte de Víctor Tarqui, secretario general de la Federación Andina. Y me empezó a botar y decir: fuera de aquí, que soy un traidor, que no tengo derecho a reclamar los 0.20 centavos”, relató Condori.



Al respecto, Tarqui dijo que fue a “corregir” a Condori, porque es alguien que estaba ejerciendo como secretario general indebidamente porque fue expulsado de la Federación. Aclaró que fue una “corrección sin golpes”.



Condori es parte de un grupo de disidentes suspendido de la Federación por decisión de la cúpula dirigencial, que se considera difamada por las acusaciones por los manejos económicos.



Pide resarcimiento



Tarqui aseveró que en la manifestación del sector disidente la semana pasada se dañaron 160 vehículos de transportistas, por lo cual exigió que los disidentes paguen resarcimiento.



Advirtió que, si el sindicato Avaroa (uno de los disidentes) no paga el resarcimiento, se tomarán medidas en las rutas de El Alto. Aseveró que dicho sindicato no renovó su autorización para trabajar en esa ciudad.