La Fiscalía imputa a Leyes por designación ilegal de exsecretarios







03/04/2019 - 13:00:54

Opinión.- La Fiscalía imputó al alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, por los delitos de designación ilegal en el cargo e incumplimiento de deberes al haber nombrado a Alex Contreras y Ninoska Lazarte como secretarios Ejecutivo y de Cultura, respectivamente, sin que hayan presentado sus títulos profesionales en provisión nacional.



El fiscal de Materia Gonzalo Aparicio informó que, durante la fase de investigación preliminar, recolectaron indicios suficientes para que el Ministerio Público fundamente la resolución de imputacion formal contra Leyes.



Añadió que dieron inicio a la etapa preparatoria y que en un término de seis meses colectarán mayores elementos de convicción sobre el caso.



Este medio de comunicación reveló ayer que la Alcaldía presentó la denuncia a la Fiscalía por la designación ilegal de Contreras y Lazarte. Horas después, el Ministerio Público imputó formalmente al munícipe.



El fiscal Aparicio explicó que fundamentó la imputación en la designación irregular de Contreras y Lazarte, quienes al momento de su designación no habían cumplido con los requisitos que exigía el Manual de Funciones de la Alcaldía de Cochabamba en la gestión 2015, para las secretarias Ejecutiva y de Cultura.



“No se tenía demostrada la existencia de títulos en provisión nacional, que eran requisitos habilitantes exigidos en la normativa interna del Gobierno municipal”, sostuvo.



La primera denuncia fue presentada por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez, el 7 de noviembre del año pasado, pero solo contra el exsecretario Ejecutivo. Hace tres semanas, la Alcaldía sumó otra acusación contra Contreras y añadió a Lazarte.



Cuando ambos exsecretarios fueron designados en el cargo (1 de junio de 2015) estaba en plena vigencia una norma municipal que exigía que los secretarios deberían tener un título profesional en provisión nacional.



El 31 de agosto de 2016, Leyes aprobó el Decreto Municipal Nro. 056 y cambió algunos requisitos. Dejó de lado la exigencia del título profesional e incluyó la experiencia en determinadas áreas para los secretarios.



El Alcalde titular tiene siete procesos y, ahora, tres imputaciones por la presunta compra irregular de mochilas escolares chinas con sobreprecio, la entrega irregular de vehículos a la Policía Boliviana y presuntas irregularidades en el proyecto “Cochabamba, Ciudad Segura”.



Leyes permanece detenido en la cárcel San Antonio desde el 30 de noviembre de 2018.



DESTITUCIÓN El alcalde suplente temporal de Cochabamba, Iván Tellería, dijo que, si la ahora directora de Prensa, Ninoska Lazarte Caballero, no cumple con el perfil profesional, será despedida del cargo que ocupa desde julio de 2017.



“He pedido un informe de urgencia al área de Jurídica sobre el caso. Si no cumple con los requisitos, no puede seguir en el cargo”, aseguró.



Indicó que desde que asumió funciones, el 5 de diciembre del año pasado, instruyó que todas las contrataciones que se realicen en su gestión sean en el marco estricto de lo que señala el Manual de Funciones del Gobierno Municipal de Cochabamba y sus reglamentos.



Recordó que tanto Lazarte como Contreras fueron designados por el Alcalde titular.



La Directora de Prensa dijo que no se pronunciaría sobre el tema.



Contreras, el lunes, admitió que no tiene título profesional en provisión nacional, pero reiteró que que ese no era un requisito para optar el cargo de Secretario municipal.