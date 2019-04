Siñani arremete contra Chacón y le dice que miente varias veces







03/04/2019 - 12:59:33

Erbol.- Sube el tono entre concejales de Sol.bo. Fabián Siñani arremetió contra Cecilia Chacón, quien denunció presuntas irregularidades en el convenio de la Alcaldía con el empresario Edwin Saavedra para el proyecto World Trade Center (WTC) en la Curva de Holguín.



Siñani aseveró que ha detectado en las declaraciones de Chacón “dos o tres mentiras”, además de verdades a medias. Calificó de extraña la actitud de si colega de bancada.



“Miente varias veces la concejala Chacón, también había declarado que no conoce a mi esposa, hace años que nos conocemos”, dijo Siñani, quien además aseveró que hay fotos de su pareja junto a la concejala.



Entre los aspectos que le parecen extraños sobre la actitud de Chacón, Siñani la cuestionó por no incluir en su denuncia a los concejales del MAS, Mario Condori y Jorge Silva, que avalaron el proyecto.



Además reprocha a Chacón omitir que el convenio implica que Saavedra hará obras por 30 millones de bolivianos para la ciudad.



“Hay cosas extrañas en las declaraciones y las supuestas denuncias de la concejala Chacón. Ha mentido, dice las cosas hasta por ahí nomás, cuando habla de los beneficios para la ciudad dice que son pocosm pero se olvidó de mencionar que este promotor va hacer obras por 30 millones de bolivianos, ese pequeño gran detalle no lo dice”, afirmó Siñani.



También criticó a Chacón por recién sacar a la luz el tema, cuando el convenio se trató en 2017 en el Concejo. “¿Dos años después se acuerda? Verdaderamente extraño”, acotó.



El convenio es cuestionado porque la esposa de Siñani, Maricruz Medrano, era representante legal de Edwin Saavedra y efectuó gestiones ante el municipio.



Siñani explicó que ante el Concejo se hizo dos gestiones respecto a la Curva de Holguín. En la primera, en 2016, Medrano gestionó el cambio de status de suelo, pero Siñani se excusó de participar del tratamiento. En la segunda, de 2017,Siñani fue uno de los que aprobó el convenio, y su descargo es que el trámite no lo hizo su esposa.



Chacón, entre sus denuncias, cuestionó el derecho propietario de Saavedra, observó que se permitan edificios de más de 60 pisos, cuanto en ese sector sólo deberían ser de seis, entre otros temas.



Siñani señaló que está pensado en recurrir al MInisterio Público contra Chacón, porque considera que mintió y tergiversó. Respecto a su situación en el Concejo dijo que por ahora no ve razones para pedir licencia.