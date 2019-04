Chacón denuncia que funcionarios municipales reconocieron ‘en demasía’ 13.994 m2 a Saavedra







03/04/2019 - 12:58:22

La Razón.- Edwin Saavedra tenía en la Curva de Holguín solo 33.716 m2 y por “el accionar de funcionarios municipales” le reconocieron 47.710 m2 “con una demasía” de 13.994 m2, lo que representa “varias decenas de millones de bolivianos, denunció este martes Cecilia Chacón.



Chacón, concejala de Soberanía y Libertad, dijo que la resolución del convenio con el promotor del proyecto Word Trade Center (WTC) no es suficiente, ya que la forma en la que obtuvo ese incremento debe ser investigada.



El secretario de Planificación del Desarrollo, Marcelo Arroyo, explicó que los trámites que hizo el empresario ante la Alcaldía cumplieron los procedimientos y la normativa vigente. “Se ha presentado, a través de un testimonio, y de un folio real el derecho propietario, a partir del cual se ha realizado todo el trámite, como manda el proceso administrativo”.



“Para realizar cualquier trámite, un requisito es la presentación del derecho propietario; en el caso del WTC, se ha presentado el derecho propietario de 47.710 m2, refrendado en el folio real de Derechos Reales”, afirmó Arroyo.



En la rueda de prensa convocada ayer, Chacón explicó que en los últimos días recibió información que le permitió esclarecer lo sucedido. “Uno de los elementos que se pueden comprender es que Saavedra no es dueño de 47.710 m2 en la Curva de Holguín. La superficie que él tendría son 33.716 m2”. Sin embargo, agregó, los trámites que se hicieron en los últimos años ante el Gobierno Municipal de La Paz, a través de su apoderada legal Maricruz Medrano, esposa del concejal Fabián Siñani, parten del reconocimiento de la propiedad de 47.710 m2.



Empresario en desacuerdo con anulación del convenio WTC; pide analizar causales



“Es obvio que durante este tiempo se ha omitido, se ha obviado exigir al señor Saavedra la acreditación de su derecho propietario (...), lo cual amerita una investigación y una explicación de parte del Ejecutivo municipal”.



Para sustentarse, Chacón citó una resolución de marzo de 2000 emitida por el alcalde Juan del Granado, que cuestiona el incremento del derecho propietario de 26.216 m2 a 40.210 m2, “y dispone la anulación de los Códigos Catastrales 014-0077-0001, 014-0077-0006 y 014-0077-0008 otorgados al empresario.



Espere…



El terreno en la Curva de Holguín tenía 51.405 m2 y pertenecía a la empresa Publicidad Marco. En 1993, esa firma cedió 25.189 m2 a la Alcaldía y se quedó con 26.216 m2. En 1994, vendió a Saavedra esos 26.216 m2. Sin embargo en 1996, Publicidad Marcos, mediante escritura pública (216/96), aclaró y complementó que la venta abarcó una superficie de 40.210 m2.



Otra escritura pública (255/96) ratificó la venta y sustituyó la primera escritura y la escritura complementaria. Ésta, según Chacón, es la que presenta el empresario para decir que la venta original fue de 40.210 m2.



“Con un acto unilateral el señor Saavedra incrementa su propiedad sin justificar de dónde salen estos nuevos 13.000 m2, que obviamente son propiedad municipal (...). ¿Cómo Publicidad Marco puede vender 40.000 si solo tenía 26.216 m2 en el área? Ésa es la gran pregunta y que tiene que responder el señor Saavedra y tienen que informar abogados y responsables del Ejecutivo municipal”.



El empresario compró después dos lotes, uno de 2.500 m2 y otro de 5.000 m2, los cuales tras un juicio fueron fusionados y se le certificó la propiedad de 47.710 m2.



En 2000 se emitió la Resolución 78/00, que observó el incremento del derecho propietario de 26.216 m2 a 40.210 m2. El 28 de septiembre se aprobó la Ordenanza 147/2000 que declara a 27 áreas, sitios y monumentos de La Paz para su preservación, entre ellas la Curva de Holguín.



El 14 de diciembre de 2001, Del Granado y Saavedra firmaron un acuerdo mediante el cual se reconocen al empresario la propiedad de 36.436, pero el documento quedó en nada.



“Luego de 10 años llaman a un concurso para la ciudad empresarial, como si los paceños hubieran olvidado lo que sucedió e invitan al municipio a ser parte del concurso”, sostuvo la concejala.



Por ello, el actual Alcalde instruyó hacer un análisis y el 5 de agosto de 2011 se emitió un informe en el que se reitera que el también dueño de Toyosa incrementó su propiedad, pero no se establece la implicancia legal y no se realiza ninguna recomendación para regularizar su derecho.



“Con este informe se comenzó a construir una imagen de legalidad en torno al trámite; en 2013 Revilla suscribe un acuerdo que reconoce que Saavedra tiene 47.710 m2”, sostuvo Chacón.



Según la concejala, hay la comisión de posibles delitos de incumplimiento de deberes, porque no se veló por la protección del patrimonio y propiedad pública; irregularidades, por la carencia de informes y sustento; y pérdida de varios documentos.



“Habrá que determinar cuál ha sido el papel de Medrano, ella ha sido apoderada de Saavedra y varias de estas gestiones fueron encaminadas por ella”.



Sin embargo, Arroyo descartó la posibilidad de que algún espacio de la propiedad municipal haya sido afectado.



La Alcaldía cuenta con propiedad y registro catastral de cerca de 37.000 m2. En 1993 —precisó— se consolidó la propiedad de más de 25.000 m2 a favor de la municipalidad, y en la gestión del alcalde Luis Revilla se sumaron otros 11.000 m2 de aires de río.



El funcionario también dijo que los antecedentes de cómo se acreditó el derecho propietario del promotor del proyecto WTC La Paz sobre los 47.710 m2 deben ser consultados a Derechos Reales y al mismo interesado.