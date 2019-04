Rosas: No permitiremos que el Gobierno arrebate empresas tarijeñas





El País.- Fedjuve junto a representantes de Setar y Emtagas marcharon rumbo a la plaza principal el día de hoy, pidiendo se respete la autonomía departamental y regional, específicamente la Empresa Tarijeña del Gas y la Reserva Nacional de Fauna y Flora de Tariquía. Ya que en el mes pasado se habría intervenido las oficinas de Emtagas Chaco, así mismo petroleras habrían ingresado a Chiquiacá Norte para llevar adelante actividades de exploración.



No permitir que el Gobierno Central arrebate empresas tarijeñas es el objetivo, afirmó Edwin Rosas, ejecutivo de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija. Advirtiendo que Setar podría correr con el mismo destino. Recordando que desde el nivel central ya se habría intervenido Cosett hace tiempo atrás. “El centralismo no trajo desarrollo a Tarija” indicó.



Todos los barrios de la ciudad fueron convocados a esta marcha, Roger Almazán, gerente de Emtagas formó parte de esta medida de presión, donde explicó que el Decreto Departamental 27/2019 emitido por la Gobernación del departamento tiene la jerarquía suficiente para dejar sin valor una Resolución Ministerial, como la que emitió la Agencia Nacional de Hidrocarburos.



Este Decreto resguarda el patrimonio departamental y regional del departamento, delegando a la máxima Autoridad Ejecutiva de la Región Autónoma del Chaco la responsabilidad de constituir de manera inmediata las empresas estratégicas de esta región. para así proceder al desembolso de recursos a dichas empresas. “No vamos a permitir que lo construido durante 30 años, sea arrebatado” finalizó Almazán.



Decreto Departamental



La abrupta ruptura de negociaciones que supuso la entrega de competencias de instalación de gas domiciliario a YPFB Chaco a través de un resolución de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la intervención de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) con el aplauso del Ejecutivo Regional Transitorio, José Quecaña y el malestar del Comité Cívico, ha motivado la aceleración por parte del Gobernador Adrián Oliva del procedimiento. Ya no a través del diálogo sino de la Gaceta Oficial y a través de la publicación de un decreto.