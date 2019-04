EE.UU. asegura que los S-300 rusos desplegados por Venezuela resultaron dañados por los apagones







03/04/2019 - 12:41:06

Infobae.- El delegado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha dicho que el sistema antiaéreo S-300 se dañó en los recientes apagones y que esa es una de las razones por las que un centenar de técnicos rusos llegaron a Caracas la semana pasada.



Abrams ofreció esta explicación durante una conferencia de prensa del Departamento de Estado en la que se refirió a la creciente presencia militar de Rusia y Cuba en Venezuela.



"Una de las cosas que están haciendo parece ser, y lo creemos desde el principio, es que están ayudando al régimen con el sistema de misiles S-300, que aparentemente se dañó durante al apagón", dijo Abrams. "¿Qué más están haciendo? Están monitoreando", agregó.



El régimen venezolano recibió sus baterías del sistema antimisiles S-300MV en 2013, pero su puesta a punto operativa se detectó recién en marzo de este año. Casi al mismo tiempo se reportó la llegada de dos aviones de transporte de la Fuerza Aérea Rusa, llevando cerca de 100 técnicos y militares rusos y sus equipos.



Se trata del escudo antimisiles más avanzado de América Latina y su alistamiento en el aeropuerto de El Sombrero ha sido visto como un punto alto en la escalada regional de tensiones y una demostración cabal del apoyo de Moscú al régimen chavista.



Pero esta es la primera vez que se habla de posibles daños o desconfiguraciones sufridos en el sistema, que incluye lanzadores de misiles, radares y centros de control de tiro, a raíz de una serie de apagones masivos que está afectando a todo el país y que se han achacado al mal estado general de la red eléctrica venezolana.



El régimen de Nicolás Maduro, en cambio, ha denunciado una presunta campaña de sabotaje como explicación.



Sobre la amenaza específica de la presencia rusa, Abrams respondió que "no hay números grandes de cubanos, hay algunos miles en los servicios de inteligencias, pero su presencia es muy perniciosa y lo mismo puede decirse de los cerca de 100 rusos".



"Lo que podemos decir es que su presencia no hará nada beneficioso para el pueblo de Venezuela. No hace nada para solucionar los problemas que enfrenta, sea políticos, sociales o económicos", agregó.



"Probablemente para el régimen sea como dispararse en un brazo. Pero aunque los números no sean grandes hemos visto que en el caso de los cubanos han permitido al régimen hacer cosas que no hubieran podido hacer", continuó el delegado estadounidense.



Consultado sobre el crecimiento de estos contingentes extranjeros, Abrams dijo no saber si el número de rusos aumentará, al tiempo que declinó opinar sobre los equipos trasladados al país en los dos aviones por tratarse de información clasificada.