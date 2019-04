Moscú: "EE.U. quiere a un protegido suyo en Venezuela que haga todo lo que le digan, sobre todo con el petróleo







03/04/2019 - 12:36:46

RT.- EE.UU. no quiere "un consenso nacional en Venezuela", sino que busca tener "un protegido suyo en el poder que haga todo lo que le digan, principalmente respecto al petróleo", ha afirmado el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista con Moskovski Komsomólets.



El ministro de Exteriores expresó que Moscú "no acepta" los métodos con los que Washington está tratando de "mejorar la vida del pueblo venezolano", que calificó de "arrogantes".



Lavrov también tachó de "groseras" las declaraciones de Washington acerca de que los países ubicados fuera del hemisferio occidental no deberían tener ningún interés allí. "¿Y qué está haciendo EE.UU.?", se preguntó el canciller, recordando que Washington tiene bases militares por "todo el mundo" y que cada una de ellas representa "riesgos bastante graves".



Según el jefe de la diplomacia rusa, las acciones de EE.UU. en relación a la nación caribeña "sacuden los cimientos del derecho internacional", dando lugar a una situación "que no promueve el desarrollo y la previsibilidad, sino que contribuye a la permisividad", generando "tentaciones" para que el propio Washington o, probablemente otros actores, "realicen experimentos similares en países de cualquier otra parte del mundo".



"La mayoría de los países latinoamericanos se opondría a una invasión militar"



Al mismo tiempo, Lavrov se muestra seguro de que "si hay un intento de invasión militar, la gran mayoría de los países latinoamericanos se opondrá y rechazará de inmediato esta línea".



"Venezuela, a fin de cuentas, debe elegir sus propios caminos de desarrollo", recalcó el ministro.



Sobre la presencia de especialistas rusos en Venezuela, Lavrov reiteró que se debe a un acuerdo firmado en 2001 con el entonces presidente Hugo Chávez y ratificado por el Parlamento nacional. "En el marco de este acuerdo, transferimos equipo militar a Venezuela y necesita mantenimiento. Ha llegado el momento de realizar un mantenimiento. Nada más", detalló el canciller, añadiendo que Moscú no tiene "nada que ocultar".



El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el pasado 27 de marzo que "Rusia tiene que salir" de Venezuela y señaló que "todas las opciones" están abiertas para que eso suceda.



Por su parte, la Cancillería de Rusia comunicó que especialistas de ese país se encuentran en territorio venezolano en concordancia con el tratado de colaboración técnico-militar que ambas naciones firmaron en 2001.