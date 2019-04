Estados Unidos es la espina dorsal de la OTAN: secretario general Jens Stoltenberg







03/04/2019 - 12:33:24

VOA.- El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó el miércoles la importancia de la colaboración entre Europa y Estados Unidos para mantener la OTAN, a la que calificó de la "alianza más exitosa de la historia".



"Estados Unidos es la espina dorsal de nuestra alianza, fundamental para la seguridad europea y para nuestro futuro", dijo el secretario general ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, antes de una reunión en Washington de los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza.



El líder de la OTAN también criticó a Rusia y alertó al Congreso de la amenaza que representa una “Rusia más asertiva” para la alianza, incluyendo sus violaciones del Tratado INF.



"La OTAN no tiene intención de desplegar misiles nucleares terrestres en Europa", dijo el secretario general, "pero la OTAN siempre tomará las medidas necesarias para proporcionar una disuasión creíble y efectiva".



La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, invitaron al líder de la OTAN a hablar con los miembros de la Cámara controlada por los demócratas y el Senado controlado por los republicanos para mostrar el apoyo bipartidista que la alianza transatlántica, que cumple 70 años de existencia, disfruta entre los legisladores a pesar de las ocasionales críticas del presidente Donald Trump a la alianza.



En su discurso, no obstante, Stoltenberg afirmó que debido a los constantes llamados del presidente Trump a que los demás países de la OTAN incrementen su gasto en defensa, algunas naciones han aumentado "miles de millones de dólares" en su presupuesto militar.



Mientras los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reúnen en Washington, analistas de política exterior enfatizan que es una de las alianzas militares más exitosas de la historia y que sigue siendo relevante, señalando su capacidad de adaptación para hacer frente a la resurgencia de Rusia, manejando la crisis en el flanco sur de la OTAN y crecientes nuevas amenazas como la ciberseguridad.



“La OTAN se está adaptando y los aliados están gastando más en defensa. Y creo que esta administración está comprendiendo cada vez más lo importante que es la OTAN para algunos de los desafíos que enfrenta, incluida China”, dijo a la Voz de América Mark Simakovsky, del Consejo Atlántico. "Así que, en muchos sentidos, la OTAN está lejos de ser obsoleta".



Critica de Trump



La crítica de Trump de que los miembros de la OTAN no están pagando su parte justa del gasto en defensa, así como la agitación política en Europa, incluida la inminente salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y los llamamientos de algunos para echar a Turquía de la OTAN, pueden dejar la impresión, sin embargo, que la alianza de defensa se está fracturando.



"No creo que ese sea el caso. La alianza es fuerte ", dijo el Ministro de Defensa de Estonia, Juri Luik, a la VOA, señalando el aumento de los diálogos políticos y los ejercicios militares entre los miembros de la OTAN, así como el equipo militar y las tropas estadounidenses que se llevan a Europa.



“No le estás dando el dinero a alguien más. No lo están poniendo en el presupuesto de la OTAN en alguna parte, se lo gastan a ustedes mismos ", dice el director del Instituto McCain, Kurt Volker, quien anteriormente se desempeñó como embajador de los Estados Unidos ante la OTAN." Pero es una demostración de su compromiso con su propia seguridad. ", que luego le da a la OTAN la confianza de que este es un país al que también podemos ayudar a defender, porque están comprometidos con la defensa de su propio territorio".



Falta de confianza



Otros están de acuerdo en que el gasto en defensa es importante, pero dicen que la alianza se basa fundamentalmente en la capacidad de los miembros para confiar unos en otros, y Trump ha dañado esa confianza.



"Cuando un presidente estadounidense cuestiona el valor de la alianza, nuestros enemigos en Moscú y Beijing ahora cuestionan si la OTAN vendría en defensa de algunas naciones más pequeñas de la OTAN que el presidente ha criticado como tal vez no dignas de la defensa de la OTAN", dice Simakovsky, ex jefe de personal de Europa / OTAN en la oficina de políticas del secretario de defensa de Estados Unidos. "Pero no creo que en esta cumbre el gobierno vaya a anunciar cualquier salida de Estados Unidos".



Robert Kagan de Brooking Institution expresa su preocupación por la actitud de Trump hacia la Unión Europea y su hostilidad hacia la alianza de defensa podría generar más caos en el continente.



“Piense en Europa hoy como una bomba sin explotar, su detonador está intacto y en funcionamiento, sus explosivos aún viven. Si esta es una analogía adecuada, entonces Trump es un niño con un martillo, golpeando alegremente y despreocupadamente. ¿Qué podría salir mal? ”, Escribe Kagan en un próximo número de Foreign Affairs.