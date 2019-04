Óscar Jaenada, quien dará vida a Hernán Cortés en una nueva serie, cree que la polémica por la conquista es una tontería





03/04/2019 - 09:54:59

Infobae.- El actor español Óscar Jaenada, que interpreta al conquistador Hernán Cortés en una serie televisiva, dijo este martes a Efe que es una "tontería" la polémica por las disculpas que exige el gobierno mexicano al español por la Conquista.



"España tiene que hacer muchas cosas antes y México también. Vaya tonterías. Que ellos hagan lo que quieran", dijo el artista al ser cuestionado sobre la carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al rey de España Felipe VI exigiendo disculpas por los abusos de la conquista del actual México.



Jaenada se encuentra en México rodando la serie "Hernán", que estará protagonizada por el actor catalán y que narrará la conquista hace 500 años de Tenochtitlan, capital azteca y sobre la cual se levanta actualmente Ciudad de México.





En entrevista con Efe, el actor lamentó el desconocimiento que existe tanto en España como en México en un hecho "con tanta envergadura" y "una historia espectacular" como la conquista.



Jaenada criticó que las autoridades españolas "siguen sin querer hablar" de este asunto, que "es algo de lo que no se habla en las calles ni en los bares de España".



"Creo que los mexicanos también desconocen que no fue Cortés quien les conquistó, que fue una unión de pueblos con la política de Hernán Cortés", añadió.



El actor se refirió así a pueblos como los tlaxcaltecas, que se aliaron con los conquistadores castellanos para derrotar a los aztecas, que tenían sometidas a otras culturas de la región.



"De hecho, los soldados españoles fueron una ínfima parte", añadió Jaenada.



Desde que el actor comenzó a estudiar este papel, ha reflexionado mucho en "qué hubiera pasado si los españoles no hubieran ido a las Indias" y si los virus que trajeron no hubieran "destruido la población mesoamericana".



"Creo que este cruce de continentes tan desfasado en aquella época provocó ese genocidio natural o innatural debido a las circunstancias de la población mesoamericana", expresó.



Y por culpa de estas enfermedades, ya no hubo gente para defenderse de ataques exteriores, contó Jaenada, quien concluyó que "la historia está hecha a base de conquistas".





"Hernán", cuya primera temporada tendrá ocho capítulos, será "la serie en español más ambiciosa producida en América Latina para el mundo", según un comunicado de la productora mexicana Dopamine y la española Onza Entertainment.



El rodaje de esta serie, que será estrenada a finales de año, se está llevando a cabo en diversos escenarios de México y ha requerido la construcción de escenarios históricos como el Templo Mayor de Tenochtitlan.



