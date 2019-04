Anitta y Becky G demuestran su lado más atrevido con su tema Banana





03/04/2019 - 09:50:15

Perú21.- Las cantantes Becky G y Anitta , dos de las exponentes más reconocidas del género urbano a nivel mundial, se juntan para presentar un nuevo tema, el cual llegará acompañado de un videoclip que ya cuenta con sus primeras imágenes oficiales.

powered by Rubicon Project



A través de su cuenta de Instagram, Anitta compartió una serie de fotografías donde luce su lado más sensual al lado de Becky G. Ambas posan sobre una banana gigante.



Hace dos días, la artista estadounidense reveló el nombre de la canción que será ni más ni menos que “Banana”, y es que según ella: "Nada acerca más a dos mujeres que el mismo BANANA", según manifestó a través de sus redes.



Esta nueva canción formará parte del próximo álbum de la brasileña llamado "Kisses", que estrenará en las próximas semanas. En él disco también habrá otros temas propios y colaboraciones con artistas urbanos.



Con este adelanto compartido en Instagram, ambas artistas se han ganado el halago de sus millones de seguidores y no es para menos, ya que al talento de las dos se suma a su notable belleza física.



Cabe señalar que Anitta y Becky G ya habían cantado juntas en el remix de "Mala mía", tema del colombiano Maluma.



Ver esta publicación en Instagram O making of de "Banana" já está disponível no insta da @sandaliasipanema ... corre lá pra assistir e ouvir um pouquinho da música. Alguém mais ansioso pro dia 5 de Abril? KISSES Una publicación compartida de anitta 🎤 (@anitta) el 2 Abr, 2019 a las 9:34 PDT