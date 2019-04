Un coche robado se estrella contra la casa de Taylor Swift







03/04/2019 - 09:42:07

Quien.- No acaban los sustos para la cantante Taylor Swift. Este martes de madrugada un coche chocó y destrozó la puerta principal de su mansión de Rhode Island mientras huía de las autoridades.



Según ha podido saber el portal TMZ, alrededor de la una de la madrugada un policía de la ciudad de Hopkinton se percató de la presencia de un coche sin placas en la calle principal y trató de darle el alto sin éxito, tras lo cual se inició una persecución que terminó cuando el conductor perdió el control y chocó a toda velocidad contra el portón de la casa de la estrella del pop, que en aquel momento no se encontraba en casa.





Tres hombres y un menor de edad se han visto envueltos en el accidente, al viajar supuestamente en el interior del auto que resultó ser robado y donde se encontraron restos de bebidas alcohólicas y marihuana. El joven que se encontraba al volante enfrenta ahora a varios cargos por conducción temeraria y sin permiso, resistencia a la autoridad y posesión de objetos robados.



Esta no es la primera vez que Taylor Swift se encuentra con unos "visitantes inesperados" en su casa: en el pasado varios fans perturbados han tratado de acceder a su interior -uno de ellos a nado- o han conseguido llegar hasta su puerta para proponerle, en una ocasión, matrimonio. Casualmente esta misma semana la intérprete conseguió una pequeña victoria contra uno de esos acosadores que había conseguido meterse tres veces en su casa de Manhattan, la última de ellas este mismo mes de marzo, cuando logró entar al patio usando una escalera y causando daños por valor de 4 mil dólares al romper una puerta de cristal. Ahora ese hombre se enfrenta a una condena de entre dos y cuatro años de prisión tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.