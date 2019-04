Qué es el swatting, la peligrosa broma del mundo de los videojuegos que puede tener consecuencias mortales







03/04/2019 - 09:18:27

BBC.- Imagina que una noche estás tranquilamente en casa, cenando con tu familia, y de repente alguien llama a la puerta. Abres y te encuentras con un equipo SWAT, una unidad de élite de las fuerzas de seguridad.



Acabas de ser víctima del swatting, una popular broma entre jugadores de videojuegos y youtubers.



El peligroso reto de YouTube que le causó heridas "vistas en los pilotos de combate" a un niño de 11 años



Pero, para las autoridades, no se trata de ningún juego.



De hecho, esta broma ya ha tenido consecuencias mortales.

¿En qué consiste?



El swatting es, básicamente, una llamada a la policía u otros servicios de emergencias dando un aviso falso de un incidente grave.



Las llamadas suelen reportar situaciones falsas con rehenes o alguien que tiene una bomba u otro delito grave.



Normalmente se lleva a cabo porvideojugadores que compiten entre sí en internet, y quieren molestar a otro objetivo en su casa u otra dirección en la que se encuentre la víctima de la broma.



Tras la alerta, un equipo de policías altamente cualificados irrumpen en el domicilio de la víctima, buscando una amenaza inexistente.





Para el FBI, es un juego que pone en peligro a las víctimas, a los policías y también a la comunidad, ya que aleja a los servicios de emergencias de incidentes reales.



El swatting recibe su nombre de las unidades de policía de tácticas y armas especiales (Swat) en Estados Unidos.



La impresionante vida secreta en internet de mi hijo con discapacidad



Una muerte



El swatting no es nuevo: el FBI ya lanzó una alerta en 2008.



Sin embargo, esta semana volvió a los titulares debido a la sentencia a 20 años de cárcel contra un hombre de California por un caso de swatting.



Tyler Barriss, residente de Los Ángeles, hizo una llamada a la policía en 2017, alertando de que había disparado a su padre y tenía como rehenes al resto de sus familiares.





El gamer hizo la llamada después de involucrarse en una disputa con otros jugadores que participaban en una partida en línea del popular videojuego Call of Duty.



Sin embargo, la dirección que dio no correspondía a ninguno de ellos. En su lugar, dio un domicilio en Kansas y la policía acudió a la casa de Andrew Finch, de 28 años, y quien no tenía nada que ver con la disputa del videojuego.



Adicción a los videojuegos: "Estuve 7 años jugando a videojuegos en bata y sin salir de casa"



Según la policía, un oficial le disparó fatalmente a Finch cuando este no cumplió con una orden de mantener las manos en alto y las movió hacia su cintura.



El oficial en cuestión fue absuelto a principios de 2018.



Barriss también se declaró culpable de haber realizado otras llamadas falsas, incluida una amenaza de bomba en la sede del FBI.



"Espero que esta acusación y esta larga sentencia envíen un mensaje fuerte que ponga fin a la práctica imprudente del swatting dentro de la comunidad de jugadores, así como en cualquier otro contexto", dijo el fiscal de Kansas, Stephen McAllister, en un comunicado.