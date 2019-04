Decimoquinta fecha del Apertura con cinco partidos







03/04/2019 - 08:08:10

La Razón.- Este miércoles se pone en marcha el episodio 15 del torneo Apertura que se extenderá hasta el jueves con solo cinco encuentros, debido a que los partidos San José- Blooming y Wilstermann-Always Ready ya se jugaron el 27 de marzo. Bolívar visitará a Destroyers en pos de una victoria que lo acerque a los punteros; Nacional jugará en casa con Guabirá.



Si la Academia vence en Santa Cruz superaría el puntaje de Blooming, que por ahora comparte la punta con nacional Potosí, ambos con 31 puntos. Incluso podría ser el único líder si el equipo potosino pierde frente a Guabirá en la Villa Imperial, aunque se ha hecho fuerte en condición de local manteniéndose invicto en su feudo.



Para otros clubes, como The Strongest, que enfrenta como local a Royal Pari ganar es casi una obligación, con 23 puntos en la cuarta posición, de no ganar complicaría seriamente sus aspiraciones de título.



Rol de partidos programados y designaciones arbitrales



Miércoles



El cotejo que abre la fecha enfrenta a Sport Boys con Aurora. Árbitro: Dilio Rodríguez . Asistentes: Cliver Castellón e Iván Mostajo.



Oriente petrolero mide fuerzas con Real. Árbitro: Juan Castro. Asistentes: Daniel Lara y Erick Rojas.



Bolívar visita a Destroyers. Árbitro: Alejandro Mancilla. Asistentes: Remberto Vargas y Luis Vargas.



Nacional choca con Guabirá. Árbitro: Hostin Prado. Asistentes: Santos Conde y Urbano Marza.



Jueves



The Strongest recibe a Royal Pari. Árbitro: Jorge Justiniano. Asistentes: Alfredo Valdéz y Edil Gareca.