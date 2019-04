Bolívar apunta a la cima en su visita a Destroyers en el Tahuichi Aguilera







03/04/2019 - 08:06:11

El Diario.- Bolívar tendrá la opción de colocarse como líder del torneo Apertura si derrota esta noche (20:30) a Destroyers y espera la caída de Nacional Potosí, que enfrenta a Guabirá de local. La Academia tendrá la ausencia de Jorge Pereyra, pero contará con el resto del plantel disponible para sacar un triunfo en el estadio Tahuichi Aguilera, lance por la fecha 15.



Con 29 unidades en la tabla de posiciones, Bolívar aspira colocarse en la punta o mantenerse en pelea junto a Nacional Potosí, que comanda la cima del certamen boliviano con 31 puntos al igual que Blooming, que ya disputó la decimoquinta jornada ante San José.



Este partido, a disputarse en el estadio Tahuichi Aguilera, tuvo que ser modificado para esta noche (20:30), luego de que se estimaba jugar dos horas y media antes. Estos cambios inquietaron al director técnico de Bolívar, César Vigevani, quien pidió que el trabajo de la Federación Boliviana de Fútbol sea prolijo, más aún en estos casos de cotejos.



Para este partido, el ariete Pereyra no será de la partida, debido a que sufre de un esguince en el hombro, de tal manera que Vigevani prefirió dar descanso al argentino, e inclusive no fue parte de la delegación que viajó ayer a las 17:00 rumbo a Santa Cruz. En contrapartida, Thomaz Santos estará en su lugar.



Mientras que Destroyers no podrá contar con Diego Paz y Deni Bejarano, quienes fueron expulsados ante Blooming. El elenco “canario” espera sumar de local, ya que apenas tiene 14 unidades.