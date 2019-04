Aurora visita al Toro con la idea de seguir escalando







03/04/2019 - 08:04:45

Opinión.- La victoria ante The Strongest ha caído “de maravilla” al elenco de Aurora de cara al compromiso de hoy (15:00) ante Sport Boys, pues los ánimos están elevados y la mirada está en conseguir otro triunfo, en seguir escalando en la tabla y dejar los últimos puestos del torneo Apertura. El cotejo se disputará en el Samuel vaca Jiménez de Warnes.



No hubo tiempo para “festejar”, según el cuadro valluno, pues tras el importante triunfo (2-1) ante el Tigre, el domingo pasado, la mirada se volcó hacia Sport Boys, rival con el que se enfrentará hoy y a quien intentarán sentenciar en el fondo de la tabla. Además, el elenco qhochala quiere sacarse la espina del partido de ida (enero pasado) cuando el Toro se llevó los tres puntos del Capriles.



La victoria pasada permitió al Celeste abandonar la última casilla de la tabla de posiciones. Ahora se ubica penúltimo, con 12 unidades; mientras que el contrincante está en el sótano del Apertura (14º), con 10 unidades.



Marcos Ferrufino y sus dirigidos quieren seguir sumando puntos y escalar posiciones, es por ello que la consigna está en mantener el ritmo de juego que presentaron el domingo.



El estratega tiene la predisposición de mantener el mismo once que logró ganar al elenco paceño, pero también tiene una gran duda en el sector defensivo. El capitán Iván Huayhuata sigue con una dolencia, producto de un golpe, y llegaría entre algodones al cotejo de hoy. Puede jugar, pero corre el riesgo de lesionarse aún más y perderse el clásico cochabambino del sábado ante Wilster.



Horas antes del partido definirá la duda el entrenador, pero todo apunta a que el jugador tenga minutos en el cotejo y luego sea reemplazado por Fernando Aguilar, una de las variantes que ha estado probando en los entrenamientos.



Lo que da “alivio” a Ferrufino es que no tiene más bajas en la defensa y la delantera. José Fleitas completó su partido de suspensión y estará disponible, además de Douglas Ferrufino y David Díaz.



En el ataque tendrá a Diogo Kachuba, pero también puede disponer en la segunda mitad de Darwin Ríos y Willan Álvarez.



De no ocurrir imponderables de último momento, el cuadro valluno alineará con Agustín Cousillas en el arco; Anderson Rey, José Luis Reyes, Caleb Cardozo y Huayhuata en la defensa; Mario Parrado, Sergio Moruno, Darío Torrico y Brayan Araníbar en el mediocampo; Charles da Silva como mediapunta y Diogo Kachuba en el ataque.



En el local, las cosas no andan bien, pues los malos resultados han ocasionado que la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores sientan presión. Sin embargo, confían en que no dejarán escapar puntos en casa y buscarán “como sea” la victoria.



Para este compromiso, el entrenador Christian Lovrincevich podrá disponer de la mayoría de sus jugadores y lo más probable es que presente cambios en el onceno titular.