Villa imperial, Nacional defiende la punta







03/04/2019 - 08:03:45

El Día.- Con una sola derrota en condición de visitante, Nacional Potosí tiene el objetivo de alejarse de sus inmediatos perseguidores a costa de Guabirá, con el que jugará hoy desde las 20:30 en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial. El cotejo corresponde a la décima quinta fecha del Campeonato Apertura en el que el local sumó 31 unidades y el visitante 20.



Sin margen de error y motivados. La banda roja se encuentra con el ánimo elevado, pues viene de dar pelea ante San José al que finalmente le ganó el pasado sábado por 1 a 0 en el estadio potosino, ese cotejo dejó mucha tela por cortar tras la expulsión del arquero del elenco orureño, Carlos Lampe, quien hizo duras declaraciones en contra del árbitro cochabambino Raúl Orosco. La banda roja sumó 31 puntos, la misma cantidad de unidades tiene Blooming, pero con un partido más. Para el partido volverán Harold Reina y Nicolás Royón, ambos se encuentran en etapa de recuperación, al igual que Vladimir Castellón.



En silencio suben posiciones. El técnico de Guabirá, Eduardo Espinel, tiene pensado hacer algunos retoques en el once que le ganó a Real Potosí por 2-1 en el estadio Gilberto Parada de Montero, por la décima cuarta fecha del torneo, para las variantes están a disposición Kevin Ríos y Maximiliano Velasco, quienes alternaron ante los lilas. Quien se perderá el compromiso será el guardameta Diego Zamora, el jugador no se recuperó de un desgarro que no le permitió entrenar con normalidad y fue descartado por el cuerpo técnico, el lugar sería ocupado por Luis Cárdenas, el golero alternó en el cotejo contra los lilas.