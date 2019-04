COR contestataria y exmasista pactan con Ortiz y Rodríguez







03/04/2019 - 07:50:39

El Diario.- Bolivia dice No de Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez sumó un pacto político. Ayer firmó alianza con la Central Obrera Regional (COR) contestataria de El Alto. Además, anteriormente recibió el respaldo de Julio Tito, exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS) en la gestión 2002 y dirigente de las veinte provincias paceñas.



El candidato a presidente Oscar Ortiz, estrechó la mano de la líder de la COR el Alto, Martha Yujra, asegurando que la unidad será la forma de gobernar de este binomio.



“Seguimos creciendo con aquellos que defienden la democracia y los intereses de Bolivia, en todo momento. Por eso agradezco mucho a la compañera Yujra y al compañero Tito. Hoy es la suscripción del acuerdo número 18 de la alianza ´Bolivia dice No”, dijo Oscar Ortiz.



Anunció que se lanzará una campaña para las personas individuales que no necesariamente responden a una organización política o gremial, pero que buscan ser parte del proyecto que está socializando la candidatura Ortiz y Rodríguez, porque hay mucha gente que reconoció las denuncias de corrupción que cometió el Gobierno del MAS, puntualizó.



Asimismo, el candidato a vicepresidente Edwin Rodríguez destacó que estas alianzas en la ciudad de La Paz se están trabajando con el diputado Rafael Quispe, quien está en constante contacto con la gente del pueblo, aseguró.



Asimismo, la líder de la COR contestataria de El Alto, Martha Yujra, expresó que van a trabajar con todo el corazón para que la ciudad alteña crezca y tenga lo mejor. Asimismo, solicitó a los candidatos de Bolivia Dice No, que provean de industrias a la ciudad de El Alto y que la unidad debe ser lo mejor, y no la división como hizo el MAS durante estos trece años.



La nueva aliada política aprovechó para fustigar al expresidente y candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y advirtió que no lo recibirán en esa ciudad porque es “culpable de la masacre de 2003”, pidió a sus compañeros, quienes estaban en la palestra a trabajar porque “en la ciudad de El Alto hay más vendedores que compradores y por eso necesitamos industrias”, manifestó Yujra.



Por su parte, Julio Tito, quien firmó también alianza con “Bolivia dice No”, días atrás, recordó que en algún momento fue diputado del MAS, pero confesó que se alejó porque “ya se veía que una rosca de gente que lo despreciaba a Evo Morales, ahora están gobernando junto a él y por eso quieren que siga en el poder”, señaló.



En esa línea, los ataques a Carlos Mesa continúan por parte de Ortiz quien acusó a su contrincante de haber “inviabilizado” la unidad de la oposición puesto que se “encerró” en su equipo de trabajo que lo acompañó en su gobierno y consideró que solos son suficientes.