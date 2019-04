Canciller: Tuto, Paz y Vildoso fueron parte de $us 14 millones por el mar





Opinión.- El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, informó que los 14 millones de dólares que se gastó en la demanda marítima, no solo fueron a pagar gastos del exvocero de la demanda marítima y candidato a la Presidencia, Carlos Mesa, sino de los expresidentes: Jorge Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora y Guido Vildoso.



El 27 de marzo, los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe mostraron documentos sobre cuánto se le pagó a Carlos Mesa y su equipo por la causa marítima, algo más de un millón de bolivianos y a todo su equipo 2.8 millones.



"En el informe que nos pidió la Asamblea Legislativa, nosotros enviamos la información sobre los gastos que han tenido los expresidentes que han participado. Incluye: don Carlos Mesa, don Jorge Quiroga, don Jaime Paz Zamora y, don Guido Vildozo", declaró el Canciller en el programa Todo Pulmón que se difunde por Cadena A.



Consultado sobre ¿cuánto era el monto que recibió Mesa? el diplomático aseguró que es la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) que tiene esa información y que la dará a conocer en su debido momento.



Mesa, ahora candidato a la Presidencia explicó que su tarea por la defensa del mar la hizo ´ad honorem´ y negó haber recibido 1.022.855.14 bolivianos.



"El trabajo que hice entre 2014 y 2018 (durante cuatro años y medio) tuvo como condición inexcusable no recibir salario alguno. Fue totalmente ad honorem , en consecuencia, no recibí un solo centavo ni como salario", aclaró Mesa en aquella ocasión.



De acuerdo al informe de Quispe y Santamaría, además de Mesa, el exdiplomático Gustavo Aliaga recibió un monto de 1.079.879 como consultor en cuatro años. Esto comprende el pago de viáticos, pasajes, refrigerio, salarios, aguinaldo y doble aguinaldo.



Miguel Céspedes Mena recibió 302.529.22, en tres años y Ninoska Salas Montaño, 450.487.73 bolivianos en cinco años.