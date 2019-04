El transporte pesado analiza paro por vías en mal estado







03/04/2019 - 07:32:08

El Deber.- La Asociación del Transporte Pesado Internacional (Asociatrin) no descarta realizar un paro en protesta por las malas condiciones en las que se encuentran algunas de las principales vías del país.



Cabe recordar, que el transporte pesado suma cinco días sin pagar peaje en los retenes de Pailas, Aguirre y Bulo Bulo, reclamando por el deterioro de algunos caminos.



Marcelo Cruz, ejecutivo de Asociatrin, indicó que existe la posibilidad de que el sector del transporte internacional lleve adelante un paro general. “Existe molestia porque el Estado no escucha nuestro llamado. Estamos pidiendo atención, no es un tema político. Existe un compromiso incumplido de reasfaltar la ruta Santa Cruz-Trinidad”, dijo.



En tanto, Cristian Martínez, dirigente de la Federación del Transporte Pesado de Santa Cruz, que formó parte de la comisión de transportistas y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que revisó ayer la vía Santa Cruz-Trinidad, indicó que se reunirá hoy con sus colegas para informarles sobre los trabajos que está realizando la entidad gubernamental y definir qué medidas asumirán.