Gobierno desmiente que la Unión Europea observe las labores de erradicación del país







02/04/2019 - 20:59:53

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el martes que la Unión Europea (UE) no observó la lucha antidroga de Bolivia y las labores de erradicación de coca excedentaria, por el contrario destaca el trabajo que se realiza en el país y refuerza el trabajo con proyectos como la instalación de un cuartel para la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en los Yungas.



"No es una exigencia de la Unión Europea, porque está conforme con los resultados de Bolivia y la construcción está determinada desde hace mucho tiempo", aclaró en relación a una publicación del periódico El Deber, que señala que la entidad multinacional exige a Bolivia una mayor incidencia en las labores de erradicación.



Romero aclaró que la Unión Europea destacó la lucha antidroga de Bolivia, al igual que las Naciones Unidas, y calificó la aseveración del medio como "una interpretación errada".



"Ayer (lunes) hemos suscrito un convenio con el Ministerio de Defensa, para construir un cuartel en Palos Blancos de Los Yungas, que es un proyecto que ya lo acordamos desde hace dos años atrás", agregó.



Romero recordó que el objetivo para construir ese cuartel no es trasladar a efectivos desde el Trópico de Cochabamba y el Beni, sino contar con una plataforma logística para reducir costos y ganar tiempo.



Explicó que la mayor cantidad de puestos de control están instalados en el Trópico de Cochabamba, donde se encuentra el 30% de efectivos, mientras que en Los Yungas está el 18%.



Sobre la erradicación, detalló que en el trópico de Cochabamba se redujo tres hectáreas por cada hectárea erradicada en Los Yungas.