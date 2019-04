Ministro de Economía asegura que Gestora Pública paga Renta Dignidad desde hace un año







02/04/2019 - 20:53:39

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, aseguró el martes que la Gestora Pública se hizo cargo desde hace un año del pago de la Renta Dignidad, pese a las dificultades que se tuvo con la empresa INC de Panamá, contratada para migrar datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP"s) a esa entidad estatal.



"La Renta Dignidad paga la gestora pública que es muy diferente a las AFP"s, los que no han sentido el cambio son los abuelitos y esa gestión ya no la hacen las AFP"s, lo hace la gestora pública desde hace más de un año", dijo a los periodistas.



Arce recalcó que el proceso para el tránsito efectivo de los aportes de las AFP"s a la entidad estatal avanza silenciosamente, igual que el pago de la Renta Dignidad.



Agregó que el Gobierno pretende contar con un sistema absolutamente automatizado para que los adultos mayores tengan la mejor atención y el personal a su servicio y con una mejora sustancial del servicio en el trámite de sus jubilaciones.