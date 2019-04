Chacón dice que gestion de Revilla cedió a Saavedra cerca de 14.000 m2 de la Curva de Holguín de forma irregular







02/04/2019 - 20:48:30

La Paz, (ABI).- La concejal de la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (Sol.bo), Cecilia Chacón, reveló el martes que en 2017 la Alcaldía de La Paz cedió al presidente de la empresa Toyosa, Edwin Saavedra Toledo, cerca de 14.000 m2 de la Curva de Holguín de forma irregular, terrenos que representan "decenas de millones de bolivianos" para la ciudad de La Paz.



Explicó que Saavedra Toledo sólo era propietario de 33.716 m2 en esos predios; sin embargo, la Alcaldía -administrada por Luis Revilla- reconoció de forma irregular y, en una especie de favorecimiento, 47.710 m2.



"Edwin Saavedra Toledo tenía en el sector sólo 33.716 m2 y que el accionar de funcionarios municipales le habían reconocido 47.710 m2 con una demasía de casi 14.000 m2, en un área que ese incremento representa varias decenas de millones de bolivianos", precisó en su cuenta en Facebook.



Chacón informó también que desde que tuvo conocimiento de los tramites de Saavedra Toledo en la Alcaldía de La Paz solicitó información en detalle de su derecho propietario; sin embargo, afirmó que sólo recibió "respuestas evasivas, a medias y silencio", de las autoridades de la comuna.



La Concejal de Sol.Bo explicó que accedió a otros documentos, entre ellos, una resolución aprobada por el exalcalde Juan del Granado que "cuestiona un incremento ilegal del derecho propietario de 26.216 m2 a 40.210 m2" a favor de Saavedra Toledo.



"La Resolución de Juan del Granado señala que no tiene respaldo legal alguno y que demuestra la clara intencionalidad de ampliar esta superficie de manera arbitraria y dolosa en contra del patrimonio del Municipio", refrendó.



Asimismo, dijo que, entre esos documentos proporcionados por exfuncionarios, se verifica "la anulación de los Códigos Catastrales N° 014-0077-0001, 014-0077-0006, y, 014-0077-0008 que se habían otorgado a los predios de Saavedra Toledo" y "la suspensión de todo trámite de ese sector y el inicio de procesos judiciales".



"Esa Resolución frenó la acción de Saavedra Toledo que pretendía apropiarse de la mayor cantidad posible de terreno en el sector", remarcó.



Sin embargo, informó que casi todos los tramites de Saavedra Toledo se aprobaron durante la gestión de Revilla con una extensión de 47.710 m2 de la Curva de Holguín, "obviándose sistemáticamente presentar y requerir la presentación de los documentos que respalden la titularidad sobre esa extensión".



"El ejecutivo municipal no dice nada sobre el problema de fondo, el problema del derecho propietario y la superficie real que tenía Edwin Saavedra Toledo en ese sector", lamentó Chacón.



En esa línea, la concejal de Sol.Bo consideró que "no es suficiente resolver el Convenio" de la Curva del Holguín con Saavedra Toledo", sino corresponde investigar el incremento de terreno que beneficia a ese empresario, además de corregir los documentos irregulares para su adquisición, porque "Se debe defender la propiedad municipal y los intereses de los paceños".