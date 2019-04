Silva asegura que una notita no puede disolver un contrato





02/04/2019 - 20:45:29

La Paz, (ABI).- El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, aseguró el martes que una "notita" unilateral, como la que envió el alcalde Luis Revilla a Edwin Saavedra, no puede disolver un contrato.



"Por lo tanto, no es un acto o decisión unilateral, no es un acto basado en el estado de ánimo del alcalde Luis Revilla para enviar una notita y dejar sin efecto un convenio", dijo a los periodistas.



En la víspera, Revilla informó que envió una nota a Saavedra informándole que dejaba sin efecto el convenio para la construcción de un centro comercial en la curva de Holguín, documento en el que se denunciaron varias irregularidades.



Silva explicó que Revilla no solo debe enviar una nota a Saavedra informándole que deja sin efecto ese proyecto, tomando en cuenta que el convenio establece en una de sus cláusulas que debe notificarse 60 días antes, además de formar una comisión de ambas partes para realizar una evaluación del emprendimiento y conciliar las obligaciones por falta de ejecución.



El concejal del MAS explicó que posteriormente Revilla debe ratificar esa documentación y remitirla al Concejo Municipal para que deje sin efecto la Ordenanza Municipal 500, que es la que aprueba el convenio.



Horas antes, Saavedra envío una nota a Revilla, expresando su "desacuerdo" a la resolución del convenio que suscribieron en 2017, para la construcción del World Trade Center en la Curva de Holguín.



Además, le recuerda que la cláusula décima del convenio que disolvió Revilla señala que se debe conformar una comisión mixta para analizar, en el plazo contractual determinado, la existencia de causales de resolución del contrato y el órgano competente para ello.



Con esa determinación, a juicio de Silva, Saavedra le pone un freno a Revilla, tomando en cuenta que existen normas y procedimientos que se deben cumplir y respetar.



"El señor Saavedra va a defender sus intereses porque lógicamente de por medio hay diferentes intereses económicos que están en juego, tanto para el municipio como para él, porque le significa una inversión y la generación de empleos durante la implementación de ese proyecto", sustentó.