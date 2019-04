Maisie Williams y el inesperado spoiler de Game of Thrones que reveló por error ZONA MULTIMEDIA





02/04/2019 - 15:48:30

Perú21.- Maisie Williams, la actriz que da vida a Arya en "Game of Thrones" , sorprendió al dar un ‘revelador detalle’ sobre la octava y última temporada de la serie durante el programa "The Tonight Show".



"Los últimos días fueron realmente emotivos, despidiéndome de todo el reparto. Porque cuando me enteré de que Arya murió en el segundo episodio...", expresó Maisie Williams, para posteriormente cubrirse la boca horrorizada por lo dicho.



“¿Qué? ¿Estás bromeando? ¡Eso es un spoiler!”, dijo Jimmy Fallon, mientras el público se mostraba confundido.



Maisie Williams, temblando y preocupada por lo dicho, le preguntó al conductor si el programa estaba en vivo y si podían editar su comentario.



Jimmy Fallon le dijo que “todo estaba bien” y trató de continuar la entrevista, pero Maisie Williams se disculpó y salió corriendo del set, al borde de las lágrimas.



El presentador de TV atónito, fue detrás de la actriz de “ Game of Thrones”, quien finalmente reveló que se trataba de una broma por el April Fool"s Day (Día de los tontos de abril).



Cabe señalar que durante la entrevista, Maisie Williams habló sobre los momentos más importantes de su personaje, los cuales siente que han definido el trayecto de Arya.