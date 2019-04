Captan a Justin Bieber y Hailey Baldwin peleando antes de la broma de embarazo







02/04/2019 - 15:36:21

Quien.- La tarde del lunes 1 de abril el mundo se cimbró con la supuesta noticia de que Justin Bieber y Hailey Baldwin estaban esperando su primer hijo, luego de que el cantante compartiera dos imágenes que “apoyaban” la información: la foto de un ultrasonido y la de su esposa supuestamente con el ya abultado vientre.



Luego se aclaró todo el asunto y confesó que se trataba de una broma del día de los inocentes que en Estados Unidos e Inglaterra se celebra en abril; sin embargo lo que no fue un chiste es que los esposos aparentemente pelearon antes de soltar esta bomba.





Según la agencia Grosby, la modelo y el cantante tuvieron una fuerte pelea a bordo de su automóvil. Luego de la acalorada discusión , bajaron del auto y se mostraron distanciados.



Aunque llevan muy poco de casados (seis meses), Hailey y Justin no tienen una buena relación, según varios tabloides, que hicieron eco de la crisis que estarían atravesando antes de cumplir siquiera los doscientos días de casados, después de que la modelo “descubriera” que su marido se había reunido supuestamente en secreto con su exnovia Selena Gomez.



Esos rumores, que por otra parte parecían algo descabellados en vista de que ni Selena ni Justin mantendrían ningún tipo de contacto desde el último fallido intento de reconciliación que protagonizaron en 2017, se apoyaban en parte en las declaraciones que el intérprete había realizado a la revista Vogue explicando que el matrimonio estaba resultando aún más duro de lo que él se había esperado antes de casarse.



Además, Hailey confesó a la revista Vogue: “El matrimonio es muy difícil” y añadió que le había afectado mucho el hecho de sentirse muy sola en la casa que comparte con su esposo en Toronto. Además, extrañaba a sus padres y sentía que al haberse casado con Justin se había hecho de un millón de rivales.



Sus seis meses de matrimonio han tenido varias altas y bajas.



"Yo rezaba para sentir paz por haber tomado la decisión (de casarse con él). Lo amo mucho, lo he amado por mucho tiempo", confesó la hija de Steven Baldwin.



“Trato de hacer esto de la forma correcta, de construir una relación sana. Quiero que la gente sepa eso, venimos de un lugar genuino, pero somos dos jóvenes que estamos aprendiendo sobre la marcha. No voy a mentir y decir que que todo es una fantasía mágica. Siempre será difícil. Es una elección y no la sientes todos los días. No te despiertas todos los días diciendo ‘Estoy tan enamorada y tú eres tan perfecto’. Eso no es lo que significa estar casado”, dijo la modelo a la publicación.