Cómo es la nueva app que promete una conexión más rápida y segura







02/04/2019 - 15:24:55

Infobae.- El año pasado Cloudflare lanzó su DNS 1.1.1.1 que prometía una experiencia de navegación más veloz y privada. Ahora, la compañía anunció la incorporación de un servicio de VPN llamado Warp, que está integrada a esa aplicación.



Qué es el DNS



El DNS es el sistema de nombre de dominio que tienen como principal función resolver las peticiones de asignaciones de nombres. En pocas palabras, traduce los nombres de los dominios de las páginas (como infobae.com, por ejemplo) en direcciones IP.





Esto hace que el usuario no tenga que recordar una sucesión de números para ingresar a una página y que solo alcance con tipear el nombre del sitio para entrar allí.



Más velocidad



El servicio 1.1.1.1 permite hacer esas consultas de DNS de manera más rápida, lo cual implica que el usuario llega a la página solicitada en menor tiempo. Según mediciones de DNS Perf, el servicio de Cloudflare es el más rápido: resuelve las peticiones en 14,4 milésimas de segundo. Le siguen OpenDNS (21,96 ms), DNSFilter (23,79 ms) y Google (34,53).



Más seguridad



Además de la velocidad, Cloudflare asegura que cuida la privacidad del usuario porque borra los registros de uso cada 24 horas y no utilizan los datos de navegación para ofrecer anuncios personalizados ni tampoco venden esa información para terceros. Y, según destacan en su blog, se someterán a auditorías externas para demostrar que están cumpliendo con estas promesas.



Warp, el servicio de VPN de Cloudflare



Ahora la compañía anunció que incorporará Warp, un servicio de VPN gratuito, a la aplicación 1.1.1.1.



La VPN permite asegurar todo el tráfico de internet. Esto quiere decir que no solamente se aplica a las búsquedas que se realicen a través del buscador, sino a todas aplicaciones instaladas en el teléfono. Todas las conexiones que no están cifradas, se encriptarán automáticamente cuando se active la opción Warp, dentro de la app.





No hace falta descargar ninguna otra aplicación, sino simplemente activar esta opción dentro de la app 1.1.1.1. Quienes no tengan esa app, deberán primero descargarla al móvil, sin costo (está disponible para iOS y Android).



Una vez hecho esto, en el extremo superior aparecerá un mensaje invitando a habilitar Warp. Al presionar allí el usuario recibirá un número informándole que está en lista de espera. Cuando finalmente pueda activar esta opción, tendrá una notificación.



Cabe recordar que esta VPN no sirve para saltear bloqueos geográficos como ocurre con otros servicios de este estilo.