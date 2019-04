La triste historia de Jumbo, el elefante en el que Disney se inspiró para producir Dumbo







Infobae.-

Londres. Uno de los atractivos del zoológico de la ciudad era pasear sobre el lomo del elefante, lo que sucedía durante todo el día y todos los días. Llevar tanto peso constantemente le ocasionó lesiones en sus caderas y rodillas.



La vida de Jumbo, el elefante que sirvió de inspiración para el aclamado largometraje animado que la Walt Disney Pictures llevó a la pantalla grande en octubre de 1941, dista bastante de lo que mostró ese film y también, aunque menos, de la flamante versión de Tim Burton. No solamente porque no había un paquidermo de grandes orejas que le sirvieran para volar ni ratoncitos amistosos sino porque el "elefante más grande del mundo" tuvo una vida miserable colmada de dolor y alcohol.



Jumbo —significa "hola" en suajili— fue capturado en Abisinia (un reino africano que abarcaba los actuales territorios de Etiopía y Eritrea) en 1862 cuando aún era un bebé. De allí fue llevado a París y en 1865 fue vendido al director del zoológico de Londres, Abraham Bertlett, a donde llegó el 26 de junio en pésimas condiciones, quizás por el trauma de su captura.



La modalidad que usaban los cazadores (se cree que lo siguen haciendo) era por demás violenta: al cruzarse con una elefanta y su cría comenzaban a tirar lanzas contra la madre hasta matarla. Cuando lo conseguían le arrancaban los colmillos para traficar el marfil y luego atrapaban a la cría que yacía asustada al lado del cadáver. Esa habrá sido la manera en que atraparon a Jumbo en la época en que los circos y zoológicos buscaban especies exóticas para atraer más visitantes.



“Nunca había andado por los caminos de Dios una criatura más deplorable y enferma”, escribió Abraham Bartlett, el director del zoológico de Londres sobre la llegada de Jumbo.



Historia del cautiverio: Jumbo llega a Londres y se convierte en la gran atracción





Apenas llegó al zoológico londinense, el pequeño fue bautizado Jumbo por Matthew Scott, un hombre que trabajaba en el lugar y que, apenado por el mal estado del animal, se propuso para cuidarlo. "Nunca había visto a una criatura tan desamparada. El elefante estaba lleno de parásitos que se le habían introducido en la piel y que casi le habían comido los ojos", escribió el cuidador en una autobiografía en la que relataba su vida junto a Jumbo.



Scott se ocupó del elefante hasta el momento de su muerte. Según los testimonios de la época, entre los dos se generó un vínculo de afecto extraordinario.



Tras seis meses de cuidados intensivos, de recibir alimento y afecto, Jumbo recuperó la salud y fue presentado ante el público que lo vivaba como a un ídolo. Sin embargo, el excesivo cariño de adultos y niños fue su condena.



Gracias a un notable invento quedaron registros de lo acontecido en su vida: su arribo a Londres fue casi simultáneo a la llegada de la fotografía, por lo que todos los visitantes del zoológico querían un retrato montados sobre el lomo del elefante.



"La fama del animal era tan imponente que hasta los hijos de la reina Victoria eran sus admiradores", cuenta el naturalista David Attenborough en el documental de la BBC de 2017 que revela cómo fue su vida y su muerte.





Durante los años en los que Jumbo vivió en el zoológico de la capital inglesa fue la gran atracción y el público pagaba a diario para subirse a un canasto que se hundía en su lomo para dar un paseo.



Para 1880, Jumbo comenzó a reaccionar de manera violenta, no con las personas sino por las noches en su recinto y contra sí mismo. Durante el día soportaba el peso de cientos de personas agrupadas sobre su lomo, pero al caer el sol se enfurecía al punto de que llegó a quebrar las vallas de su recinto y estrellar sus colmillos en las rejas de hierro hasta romperlos.



Algunos testimonios aseguran que el único que podía controlar esas reacciones era Scott, quien aparentemente para calmarlo le suministraba altas dosis de whisky.



La situación colmó los nervios de Bartlett, que temía que Jumbo pudiera violentarse contra el público y hacerlo perder su negocio. Su temor fue tal que había comprado un arma y le había dado la orden a sus empleados de disparar si el elefante atacaba.



Más tarde decidió venderlo. De alguna manera supo que Phineas Taylor Barnum estaba buscando un elefante africano para sumar a su colección circense y ofrecía 10.000 dólares por él, una cifra alta para la época. Jumbo fue vendido a un circo en 1882.



La noticia enfureció a la nación británica y hasta los niños juntaron dinero para comprarlo. Nada pudieron hacer más que amontonarse en el puerto para decirle adiós.