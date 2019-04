Trump dice que está listo al 100% para cerrar la frontera entre EE.UU. y México







02/04/2019 - 15:06:46

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró su amenaza de cerrar la frontera con México.



Esto, en caso de que el presidente estadounidense no llegue a un acuerdo con el Congreso de EE.UU. para detener el aumento de migrantes.



"Si no hacemos un trato con el Congreso, la frontera se va a cerrar, 100%", dijo Trump en la Oficina Oval, durante una renunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.



Cuando se le preguntó sobre el impacto económico del cierre de la frontera, Trump aseguró que la seguridad es prioritaria al impacto económico que pueda generar dicha medida.



"La seguridad es más importante para mí que el comercio", dijo.



El presidente estadounidense también sugirió que los países centroamericanos -Honduras, Guatemala y El Salvador- cuyos ciudadanos se están desplazando hacia el norte a través de México para llegar a los EE.UU. han sido cómplices de los contrabandistas que reclutan y transportan personas.



"Organizan estas caravanas y no ponen a sus mejores personas en esas caravanas", dijo. "No vamos a tener más esta situación", agregó.