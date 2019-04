Titular del Senado pide a magistrado Ceballos dar un paso al costado y dejar el Tribunal Constitucional







02/04/2019 - 14:55:57

La Paz, (ABI).- La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, pidió el martes al magistrado Orlando Ceballos dar un paso al costado y dejar el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al considerar que esa autoridad perdió el respeto y la confianza de la población para impartir justicia después de "golpear" a su esposa.



"Una persona así no puede estar al frente de un órgano que vela por la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos ciudadanos y considero que debería dar un paso al costado", dijo a los periodistas.



El magistrado del TCP fue denunciado a inicios de marzo por violencia familiar; sin embargo, su esposa desistió de la demanda, pero no logró frenar el proceso de investigación que abrió de oficio la Fiscalía.



Esta jornada, el TCP informó que otorgó una nueva licencia de 10 días a Ceballos para resolver su situación legal.



Salvatierra enfatizó que los casos de violencia hacia las mujeres son "inaceptables" y más cuando involucran a autoridades.



"No estamos hablando de un caso común, no es la primera denuncia que se ha planteado, tenemos entendido de que existirían dos o tres denuncias anteriores (...). Reitero nuevamente nuestra solicitud pública de que dé un paso al costado", sostuvo.