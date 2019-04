Romero: Estados Unidos no tiene potestad legal de evaluar la lucha antidroga en Bolivia





02/04/2019 - 14:49:19

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló el martes, en Santa Cruz, que Estados Unidos no tiene ninguna potestad para evaluar la lucha antidroga de Bolivia, en referencia a un informe del Departamento de Estado del país del norte que considera insuficiente el trabajo nacional.



"No tiene Estados Unidos potestad emergente de una normativa de un organismo internacional para ser evaluador, ellos tienen el derecho de evaluar por su cuenta como así nosotros también los evaluamos a ellos", dijo en una conferencia de prensa.



Romero explicó que Estados Unidos direcciona la lucha contra las drogas en algunos países, mediante la DEA, que a su juicio ha fracasado, por los índices negativos que se registra pese a las millonarias inversiones en tareas de interdicción.



Para la autoridad un ejemplo es que en Colombia aumentó sus cultivos de coca en un en 400%, mientras que Bolivia redujo hasta 24.000 hectáreas y para el siguiente informe se estima que puedan disminuir entre 1.500 y 2.000 hectáreas más.



Romero dijo que pese a las conclusiones no favorables, el mencionado informe también reconoce avances como la disminución potencial de la fabricación de droga y la creación del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian) en conjunto con Brasil, Argentina y Paraguay.