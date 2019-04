Dirigente cocalero: El país es campeón de lucha contra el narcotráfico







02/04/2019 - 12:28:13

Los Tiempos.- El dirigente de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, dice que el país es campeón de la lucha contra el narcotráfico y cuestiona el Informe del Departamento de Estado norteamericano que acusa a Bolivia de no haber cumplido "con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico".



"Estados Unidos intenta confundir al pueblo con informaciones tergiversadas ¿Qué país produce en el mundo coca? A lo que tengo información es Colombia, Perú y Bolivia. Yo creo que Bolivia somos campeones en lucha contra el narcotráfico", resaltó el líder cocalero, de acuerdo a un reporte de radio Fides.



La declaración la hizo a raíz de que el Departamento de Estado norteamericano envió al Congreso, como cada año, el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés), correspondiente a 2018.



El informe resalta que Bolivia es el tercer mayor productor de cocaína del mundo y presenta al país como una "importante zona de tránsito para la cocaína peruana", donde el cultivo de esa droga ha aumentado continuamente.



"El gobierno de los Estados Unidos estima que el cultivo de coca aumentó en 3% a 37.500 hectáreas en 2016, de 36.500 en 2015", resalta el informe.



De este modo, en la última década la producción se duplicó, de acuerdo a los registros del Departamento de Estado norteamericano. Mientras que aumentó 8% a 275 toneladas métricas desde 2015 hasta 2016, resalta el reporte.



"Ese informe de EEUU es atentatorio, nada verdadero. ¿Quién es EEUU para calificarnos o descalificarnos? Yo creo que somos un país como cualquier otro país, por lo tanto, no tiene autoridad para descalificarnos", resaltó Loza.



Durante el período 2018, las autoridades estadounidenses identificaron 22 países como productores o puntos de tránsito de drogas. Entre ellos, 17 son naciones latinoamericanas.



Asimismo, el informe hace especial énfasis en los casos de Bolivia y Venezuela, países a los que acusa de no haber cumplido "con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico".



Las autoridades estadounidenses señalaron una gran preocupación en torno a "los controles inadecuados de Bolivia sobre sus mercados legales": "Hasta 2017, la ley boliviana permitía 12.000 hectáreas de producción lícita de coca por año".



En marzo de 2017, el presidente Evo Morales promulgó una ley que reemplaza la antigua ley antinarcóticos de Bolivia y casi duplica esos límites; el área disponible para la producción lícita de coca aumentó de 12.000 a 22.000 hectáreas. Esto excede la cantidad de coca necesaria para propósitos tradicionales en un 38 por ciento, según un cálculo de la Unión Europea (UE)".